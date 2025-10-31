Εξώδικη γνωστοποίηση προς τους συγγενείς του απέστειλε ο ανιψιός του 68χρονου επιχειρηματία που βρήκε τραγικό θάνατο μαζί με τον 61χρονο φίλο και επιστάτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, στο αιματηρό περιστατικό της 5ης Οκτωβρίου. Ο άνδρας, που υπήρξε ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του εγκλήματος και σώθηκε από τη σφαίρα που δεν βρήκε στόχο, ξεκαθαρίζει μέσα από το εξώδικό του πως ενεργεί αποκλειστικά για την εκπλήρωση της τελευταίας επιθυμίας του θείου του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, βάσει συμβολαιογραφικής πράξης είχε οριστεί από τον εκλιπόντα ως υπεύθυνος για τη διαχείριση της τελευταίας του βούλησης, η οποία αφορά την οργάνωση και τέλεση της κηδείας καθώς και την ταφή της τέφρας του. Όπως επισημαίνει, η διαδικασία αποτέφρωσης έχει ήδη ολοκληρωθεί και η τέφρα έχει τοποθετηθεί σε ειδικό δοχείο, ενώ η τελετή έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σήμερα, στον χώρο της τελευταίας κατοικίας του θανόντος, στην περιοχή «Στάδιον» της Φοινικούντας.

Ο ανιψιός διευκρινίζει ότι η παρουσία του εκεί δεν έχει καμία διάθεση αντιπαράθεσης ή διχασμού με τους συγγενείς, αλλά αποτελεί πράξη σεβασμού προς τη μνήμη του θείου του και εκτέλεση της ρητής του επιθυμίας. Παράλληλα, αναφέρει ότι έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές καθώς και ο τοπικός ιερέας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία θα διεξαχθεί ομαλά και χωρίς προβλήματα.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ την ώρα που προγραμματίζεται η τελετή, οι ανακριτικές και αστυνομικές έρευνες για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Η ανακρίτρια Καλαμάτας λαμβάνει καταθέσεις από πρόσωπα που ενδέχεται να έχουν γνώση ή εμπλοκή στην υπόθεση, ενώ στο μικροσκόπιό της βρίσκονται και τα στοιχεία που αποστέλλει η Ελληνική Αστυνομία σχετικά με τηλεφωνικές επικοινωνίες και ψηφιακά δεδομένα της κρίσιμης περιόδου πριν και μετά το έγκλημα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι τηλεφωνικές κλήσεις που εντοπίστηκαν να πραγματοποιούνται στην περιοχή την ώρα του φονικού, καθώς φαίνεται πως υπήρξαν πολλαπλές επικοινωνίες μεταξύ αριθμών που είναι καταχωρημένοι σε αλλοδαπούς υπηκόους, τα λεγόμενα «πακιστανικά» τηλέφωνα. Οι αρχές επιχειρούν να ταυτοποιήσουν τους πραγματικούς κατόχους αυτών των αριθμών και να διαπιστώσουν εάν υπάρχει κάποια συσχέτιση με τη δολοφονία των δύο ανδρών.