Η Αυστραλή Μία Μπάνιστερ υποδέχθηκε την απαγόρευση μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Αυστραλία για τα παιδιά κάτω των 16 ετών ως μια «γλυκόπικρη» νίκη. Ο γιος της Μπάνιστερ είχε προσβληθεί από ανορεξία και αυτοκτόνησε πέρυσι, όταν έπεσε θύμα παρενόχλησης στο διαδίκτυο. Ο 14χρονος ήταν επίσης εκτεθειμένος σε περιεχόμενα που ενίσχυσαν τις διατροφικές του διαταραχές σε εφαρμογές όπως το TikTok, το Snapchat και το YouTube.



Η Μπάνιστερ και άλλοι γονείς, τα παιδιά των οποίων αυτοκτόνησαν αφού έπεσαν θύματα παρενόχλησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν περάσει χρόνια κάνοντας εκστρατεία για τον νόμο αυτόν. Αυτό που ελπίζουν είναι να μην υποφέρει πια καμία άλλη οικογένεια όπως εκείνοι. Οι προσπάθειές τους ανταμείφθηκαν τώρα: Η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα που απαγόρευσε τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους νέους κάτω των 16 ετών. «Θα έδινα τα πάντα –και λέω τα πάντα– για να ήταν ο Όλι μαζί μου εδώ σήμερα», λέει η Μπάνιστερ στο AFP, η οποία είναι επικεφαλής ένωσης που στοχεύει στην ενημέρωση για τις διατροφικές διαταραχές στους νεαρούς άνδρες. Μολονότι έχει εξαντληθεί από μήνες προσπαθειών, η Μπάνιστερ πιστεύει ότι η μάχη της δεν έχει τελειώσει. «Είναι πικρό. Είμαι περήφανη που θα δώσουμε το παράδειγμα και ελπίζω ότι θα ακολουθήσει ο υπόλοιπος κόσμος και ότι θα σωθούν οι μελλοντικές γενιές από τους κινδύνους στο διαδίκτυο» συνεχίζει η ίδια.



Άλλος ένας γονιός, ο Γουέιν Χόλντσγουορθ, που έχασε τον 17χρονο γιο του Μακ πριν από δύο χρόνια αφού έπεσε θύμα σεξουαλικής απάτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε πως ο νέος νόμος δεν είναι παρά μόνον η αρχή. Ο Χόλντσγουορθ ζητεί να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση ώστε να προειδοποιούνται τα παιδιά προτού κλείσουν τα 16. «Τα παιδιά που χάσαμε δεν πέθαναν μάταια, διότι σήμερα, μας βλέπουν από ψηλά με υπερηφάνεια για τη δουλειά που έχουμε όλοι κάνει», είπε ο πατέρας σε εκδήλωση στο Σίδνεϊ που έγινε με αφορμή την ισχύ των νέων κανονισμών.

Ωστόσο κάποιοι έφηβοι δηλώνουν ότι θα διατηρήσουν τη διαδικτυακή παρουσία τους ή ότι είπαν ψέματα στη διαδικασία επαλήθευσης της ηλικίας τους σε κάποια πλατφόρμα. Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Ζόι, δημιουργός περιεχομένου στο διαδίκτυο που έχει πάνω από 58.000 ακολούθους στο TikTok, υποσχέθηκε ότι θα παρακάμψει τους κανόνες. «Θα μπορείτε πάντα να με βρείτε σε άλλες πλατφόρμες», είπε σε βίντεό της που δημοσιεύτηκε πριν από την απαγόρευση. «Θα είμαι πάντα εκεί, θα βρω έναν τρόπο να ξεφύγω, θα βρω έναν τρόπο να συνεχίσω να δημοσιεύω και να δημιουργώ περιεχόμενο», σημείωσε η Ζόι, η οποία χρησιμοποιεί μόνο το μικρό της όνομα στο διαδίκτυο. «Μην επιτρέψετε να νικηθείτε από αυτήν την ανόητη κυβέρνηση που προσπαθεί να μας στενοχωρήσει και να μας ελέγξει», πρόσθεσε η Ζόι.