Οι οπαδοί της Σάμσουνσπορ, όπως αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ, ζήτησαν να φορέσει η ομάδα τους τη φανέλα με τα μάτια του Κεμάλ Ατατούρκ, στον αγώνα της Πέμπτης (11/12) με την ΑΕΚ για το Europa Conference League.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο πλαίσιο της 5ης και προτελευταίας αγωνιστικής της League Phase, με τους Τούρκους να είναι στην 1η θέση με 10 βαθμούς και την ελληνική ομάδα να βρίσκεται στο -3.

Το παιχνίδι αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε πως η Ένωση θα πρέπει να είναι έτοιμη για μεγάλη μάχη και οι οπαδοί της Σάμσουνσπορ προκαλούν, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας.

Συγκεκριμένα, όπως είχε και στα προκριματικά του Europa League με τον Παναθηναϊκό, το περασμένο καλοκαίρι, οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας ζήτησαν να φορέσει κόντρα στους «κιτρινόμαυρους» τη φανέλα με τα μάτια του Κεμάλ Ατατούρκ.

Η UEFA δεν είχε επιτρέψει τότε να συμβεί κάτι τέτοιο και λογικά δεν έχει αλλάξει άποψη, με τα ίδια δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι η Σάμσουνσπορ δεν πρόκειται να το κάνει για να μην υπάρξει πρόβλημα, να μην τιμωρηθεί δηλαδή από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία.