Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη (11/12) τη Σάμσουνσπορ εκτός έδρας για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa Conference League και ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε πως η ομάδα του θα πρέπει να είναι έτοιμη για μια μεγάλη μάχη, αν θέλει να πάρει θετικό αποτέλεσμα.

Η Ένωση είναι στην καλύτερη περίοδό της από την αρχή της σεζόν καθώς μετράει συνεχόμενες νίκες και έπειτα από αυτή επί της Φιορεντίνα στη Φλωρεντία πλησίασε στο -1 από την πρώτη 8άδα και την απευθείας πρόκριση στους «16».

Τώρα, όμως, έχει μπροστά της την πρωτοπόρο της βαθμολογίας, με τον Νίκολιτς να λέει τα εξής στη συνέντευξη Τύπου…

«Θα ήθελα να πω καταρχάς χρόνια πολλά σε έναν πραγματικό θρύλο, τον Ντούσαν Μπάγεβιτς και να πω χρόνια πολλά και στον Σταύρο Πήλιο. Έχουμε μια δύσκολη αναμέτρηση, απέναντι στη Σάμσουνσπορ που χαρακτηρίζεται από ένταση και δύναμη σε σωματικό επίπεδο. Είναι μια δύσκολη αντίπαλος, έχασε δύσκολα από τη Γαλατάσαραϊ, είναι ψηλά στη βαθμολογία στην Τουρκία και πρώτη στη League Phase του Conference League.

Έχουμε κάποιες απουσίες που ξέρετε, αλλά είναι προβλήματα που δεν μας κάνουν να ψάχνουμε δικαιολογίες. Έχουμε παίκτες σε καλή κατάσταση, με αυτοπεποίθηση και η ομάδα είναι έτοιμη τακτικά και ψυχολογικά. Και οι δυο ομάδες είναι σε καλή κατάσταση. Περιμένω ένα δυνατό παιχνίδι. Πρέπει να βρούμε τρόπο να καλύψουμε τους βαθμούς που χάσαμε με τη Σάμροκ».

Για την απουσία του Ζίνι και αν οι Μάνταλος, Ελίασον και Κουτέσα είναι έτοιμοι: «Έχουμε θέμα με τους παίκτες στην επίθεση. Ο Πιερό θα επιστρέψει μετά τα Χριστούγεννα. Ο Ζίνι αντιμετωπίζει ακόμα το χτύπημα στον αστράγαλο από τη Φλωρεντία και ο Γκατσίνοβιτς έμεινε επίσης εκτός. Τρεις παίκτες στην επιθετική γραμμή συν τις απουσίες του Ζοάο Μάριο και του Καλοσκάμη που δεν είναι στη λίστα. Οι Μάνταλος, Ελίασον και Κουτέσα επιστρέφουν, δεν είναι έτοιμοι για γεμάτο 90λεπτο, αλλά κάποια λεπτά μπορούν να αγωνιστούν. Δεν θα κλαίμε για την κατάσταση, θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις. Επίσης να προσθέσουμε και την απουσία του Καραργύρη. Έχουμε προετοιμάσει κάτι, θα δούμε πως θα λειτουργήσει αύριο».

Για το αν το αυριανό ματς μοιάζει με εκείνο με την Τσέλιε και αν η ΑΕΚ μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα: «Δεν βλέπω κάποια σύνδεση σε αυτές τις δύο αναμετρήσεις. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο οι αλλαγές είναι γρήγορες. Η σεζόν είναι μακρά και δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Υπάρχουν τα πάνω και τα κάτω για όλες τις ομάδες. Η Σάμσουνσπορ παίζει με μεγάλη ένταση, έχουμε αντίστοιχες καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερο αγωνιστικό χώρο. Παίζει με 4-3-3, πιέζει συνέχεια, επιλέγει το ένας προς έναν και έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα παρά τις απουσίες.

Έχουμε κάποιες ιδέες, δεν ήρθαμε εδώ απλά για να παίξουμε αλλά να διεκδικήσουμε αυτό που μας αξίζει. Θα πρέπει να χύσουμε το αίμα μας για να πάρουμε κάτι. Έχουμε αυτοπεποίθηση και δεν θα είναι μια βόλτα στο πάρκο. Θα είναι μια μάχη. Τα γκολ που δεχθήκαμε με την Τσέλιε ήταν αποτέλεσμα δικών μας λαθών, γι’ αυτό εκνευρίστηκα στο γκολ που δεχθήκαμε με τον Ατρόμητο. Ήταν κάτι που είχαμε αφαιρέσει από το παιχνίδι μας. Αυτό θα είναι το κλειδί, να μην δίνουμε εύκολες μπάλες και δώρα στον αντίπαλο. Τότε τα πράγματα θα είναι δύσκολα για μας. Δεν πρέπει να δίνουμε δώρα στον αντίπαλο».