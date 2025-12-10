Επιστροφή στους πάγκους, έπειτα από οκτώ χρόνια, για τον Τάκη Λεμονή, ο οποίος υπέγραψε στη σερβική Ραντνίσκι με στόχο να την οδηγήσει στην εξασφάλιση της παραμονής.

Ήταν Ιανουάριος του 2018 όταν ο Έλληνας προπονητής αποχωρούσε από τον Ολυμπιακό και από τότε παρέμενε μακριά από τους πάγκους, αν και είχε δεχθεί προτάσεις από ορισμένες ομάδες. Τώρα όμως, σχεδόν οκτώ χρόνια μετά, επιστρέφει στη δράση.

Ο Λεμονής ήταν σε συζητήσεις με τη Ραντνίσκι και τελικά υπήρξε συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, με αποτέλεσμα να μπουν οι υπογραφές στο συμβόλαιο και να ανακοινωθεί και επισήμως η έναρξη της συνεργασίας τους.

Ο 65χρονος προπονητής θα κάνει το ντεμπούτο του την προσεχή Κυριακή (14/12) με αντίπαλο τη Νόβι Παζάρ εκτός έδρας και ο στόχος της Ραντνίσκι είναι η παραμονή στην κατηγορία καθώς μετά τις πρώτες 18 αγωνιστικές έχει μόλις 16 βαθμούς και βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού.