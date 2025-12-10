H AVIN υποδέχεται τα φετινά Χριστούγεννα με τον διαγωνισμό «ΤΥΧΕΡΗ ΑΝΤΛΙΑ», που γεμίζει με χιλιάδες δώρα τους πελάτες των πρατηρίων και κάνει αυτές τις ημέρες ακόμη πιο ξεχωριστές!

Από 10 Δεκεμβρίου έως 8 Ιανουαρίου, με κάθε ανεφοδιασμό ≥20λτ καυσίμων ACTION από τα πρατήρια AVIN που συμμετέχουν στην ενέργεια και με τη χρήση του Προγράμματος AVIN Κερδίζω, οι πελάτες κερδίζουν spins στην «Τυχερή Αντλία» και διεκδικούν στη στιγμή 10.000 δώρα, ενώ 10 τυχεροί νικητές κερδίζουν από 2.000€ για τα καύσιμα της χρονιάς.

Το μόνο που χρειάζεται είναι η χρήση του Προγράμματος AVIN κερδίζω σε κάθε συναλλαγή αγοράς καυσίμων ACTION και το AVIN Κερδίζω app για να παίξουν στην «Τυχερή Αντλία». Κάθε συναλλαγή ≥20λτ χαρίζει στους πελάτες 1 spin.

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.avinoil.gr.

AVIN. Μαζί σε κάθε διαδρομή