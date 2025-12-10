Τα Public ανακοινώνουν μια νέα πρωτοβουλία φροντίδας και στήριξης, το “Public Kids+”, με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση των τριτέκνων και πολυτέκνων οικογενειών, προσφέροντάς τους καθημερινά οφέλη. Οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες που συμμετέχουν στο “Public+” απολαμβάνουν πλέον διπλάσια επιστροφή ευρώ στο Public Wallet τους για όλες τις μόνιμες προσφορές της εταιρείας. Τα προνόμια ισχύουν για τις αντίστοιχες αγορές τόσο στο public.gr και στο public.cy, όσο και σε όλα τα φυσικά καταστήματα Public σε Ελλάδα και Κύπρο.

Το πρόγραμμα ξεκινά από την «καρδιά» της εταιρείας, τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες των ίδιων των εργαζομένων της. Οι εργαζόμενοι σε Ελλάδα και Κύπρο απολαμβάνουν εκτεταμένες ιατρικές καλύψεις που στηρίζουν έμπρακτα τις οικογένειές τους, όπως: δωρεάν ιατρικές επισκέψεις για τα παιδιά, καλύψεις σε λογοθεραπευτές, πρόσβαση σε παιδιάτρους, οφθαλμολογικό και διαθλαστικό έλεγχο από συνεργαζόμενους οφθαλμίατρους, υπηρεσίες ενδοκρινολόγων, επισκέψεις σε δερματολόγους και άλλα εξειδικευμένα ιατρικά επαγγέλματα που ανακουφίζουν σημαντικά το κόστος και το βάρος της καθημερινότητας για κάθε γονιό.

Αυτή η φιλοσοφία φροντίδας προς τις οικογένειες των εργαζομένων αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία διαμορφώθηκε και το νέο πρόγραμμα “Public Kids+”, που επεκτείνεται πλέον σε όλα τα μέλη του Public+, διπλασιάζοντας την επιστροφή ευρώ που κερδίζουν με κάθε αγορά.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Public Kids+ είναι εύκολη και άμεση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν οποιοδήποτε κατάστημα Public και να επιδείξουν έγγραφο από αρμόδια αρχή που αποδεικνύει την ιδιότητά τους ως τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας, όπως η κάρτα πολυτέκνου της ΑΣΠΕ (για οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά) ή επίσημη κάρτα τριτεκνίας (για τρίτεκνες οικογένειες). Όσοι δεν είναι ήδη μέλη του Public+ μπορούν να εγγραφούν στο πρόγραμμα μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό και να αρχίσουν αμέσως να απολαμβάνουν τα διπλά προνόμια σε κάθε αγορά τους.

Το πρόγραμμα Public Kids+, εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής των Public, η οποία ξεκινά από τη φροντίδα των ίδιων των εργαζομένων και των οικογενειών τους, μέσω στοχευμένων ενεργειών και παροχών που βελτιώνουν την καθημερινότητά τους.

Αυτή η φιλοσοφία επεκτείνεται σε ολόκληρη την κοινωνία, με απώτερο στόχο τη στήριξη των οικογενειών. Γιατί, σε μια περίοδο που το δημογραφικό αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές προκλήσεις της Ελλάδας, η οικογένεια δεν πρέπει να είναι μια δύσκολη εξίσωση, αλλά ένα ασφαλές, υποστηρικτικό περιβάλλον που όλοι αξίζουν.