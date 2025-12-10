Μια νέα συνάντηση του λεγόμενου «συνασπισμού των προθύμων», που συγκεντρώνει τους υποστηρικτές του Κιέβου, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη, για να σημειωθεί πρόοδος σχετικά με τις «εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης.

«Η συνάντηση του συνασπισμού των προθύμων αύριο, υπό τη συμπροεδρία της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, θα επιτρέψει να προχωρήσουμε σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα προσφερθούν στην Ουκρανία και τη σημαντική συμβολή των Αμερικανών», δήλωσε η εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζέν.

Το Ελιζέ διευκρίνισε στη συνέχεια πως η συνάντηση θα λάβει χώρα αύριο το απόγευμα με βιντεοδιάσκεψη.

Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας διατράνωσαν τη Δευτέρα στο Λονδίνο την αλληλεγγύη τους με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, που θέλει να εξασφαλίσει την ειρήνη με κάθε κόστος, δήλωσε την Κυριακή ότι είναι «απογοητευμένος» από τον Ουκρανό ομόλογό του, που «δεν έχει ακόμη διαβάσει» το αμερικανικό σχέδιο, όπως υποστήριξε.

Το σχέδιο της Ουάσινγκτον προβλέπει ότι το Κίεβο θα παραχωρήσει εδάφη που δεν έχουν καταληφθεί από τη Ρωσία με αντάλλαγμα υποσχέσεις ασφαλείας που κρίνονται ανεπαρκείς για την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, το εδαφικό και οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι μεταξύ των κύριων σημείων που μπλοκάρουν τις συνομιλίες.

Η Ουκρανία έχει πεισθεί ότι ακόμη κι αν κηρυχθεί εντέλει ειρήνη, η Ρωσία θα της επιτεθεί ξανά αργά ή γρήγορα.