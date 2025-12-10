Ο ΠΑΟΚ θα κοντραριστεί την Πέμπτη (11/12) με τη Λουντογκόρετς εκτός έδρας για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League και ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Γιακουμάκη, Πέλκα, Σάστρε και Μιχαηλίδη.

Οι «ασπρόμαυροι» θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες στην Ευρώπη κάνοντας έτσι ακόμη ένα βήμα για την πρόκριση και ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους με την προπόνηση της Τετάρτης (10/12) στο γήπεδο της Τούμπας.

Το κλίμα είναι καλό, μετά και τη νίκη επί του Άρη για το πρωτάθλημα, τα προβλήματα όμως δεν λείπουν καθώς οι Γιακουμάκης, Πέλκας, Μιχαηλίδης και Σάστρε έκαναν θεραπεία και δεν υπολογίζονται για τον αγώνα στη Βουλγαρία.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει το απόγευμα και στις 20:00, στη Ludogorets Arena, οι Ραζβάν Λουτσέσκου και Κίριλ Ντεσπόντοφ θα μιλήσουν στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.