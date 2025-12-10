Την έναρξη χαρτογράφησης των συνθηκών ανταγωνισμού στην αλυσίδα αξίας του κλάδου των τροφίμων ανακοίνωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Η έρευνα αυτή, όπως αναφέρει ανακοίνωση, έρχεται σε συνέχεια διερεύνησης επιμέρους προϊόντων τροφίμων (πχ γάλα, γιαούρτι, φέτα) και επιμέρους παραγόντων της αλυσίδας αξίας τροφίμων (ζωοτροφές και κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα), οι οποίες ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2025 και οι οποίες έχουν ήδη δημοσιευτεί, προκειμένου να καταγραφεί η συνολική εικόνα του ανταγωνισμού σε όλο τον αγροδιατροφικό κλάδο.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα αναλύσει τις συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν στον αγροδιατροφικό τομέα, σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας, συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής παραγωγής, της μεταποίησης και του εμπορίου τροφίμων.

Το θέμα παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο δεδομένης της αύξησης των τιμών των τροφίμων και των μεταβολών του πληθωρισμού των τροφίμων τα τελευταία έτη.

Η καταγραφή και ανάλυση του ανταγωνισμού σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας επιτρέπει τον εντοπισμό τόσο των στρεβλώσεων που πιθανόν να απορρέουν από τον περιορισμένο ανταγωνισμό, όσο και των βαθύτερων διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας.

Οι εξελίξεις στις τιμές τροφίμων ενδέχεται να μην καθορίζονται αποκλειστικά από τη δυναμική του ανταγωνισμού, γεγονός που καθιστά αναγκαία και την αξιολόγηση του πιθανού ρόλου ευρύτερων οικονομικών παραγόντων. Στο πλαίσιο αυτό η έρευνα σχεδιάζεται να διεξαχθεί με τη χρήση πολλαπλών δεικτών που καταγράφουν τη δομή και την απόδοση της αγοράς, στατικές και δυναμικές πτυχές, δεδομένα σε επίπεδο επιχείρησης και σε επίπεδο κλάδου της οικονομίας.

Οι χαρτογραφήσεις και οι κλαδικές μελέτες αποτελούν ένα σημαντικό αναλυτικό εργαλείο για την Επιτροπή Ανταγωνισμού προκειμένου να εντοπίζονται και να αναλύονται ενδεχόμενα ζητήματα εντός ενός συγκεκριμένου τομέα, ανεξάρτητα από τις διαδικασίες ελέγχου συγκεντρώσεων ή τις έρευνες σχετικά με αντιανταγωνιστική συμπεριφορά (όπως συμπράξεις, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης) κατά παράβαση του Ν. 3959/2011 και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος της διεξαγωγής και δημοσίευσης των ερευνών αυτών είναι να ενισχύσουν και να εμπλουτίσουν το διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού στην Ελλάδα και ενδεχομένως να οδηγήσουν σε προτάσεις για την εισαγωγή ρυθμιστικών παρεμβάσεων.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να εκδοθούν στο τρίτο τετράμηνο του 2026.