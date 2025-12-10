Το φως της δημοσιότητας είδε ένα βίντεο που δείχνει τη στιγμή που αστυνομικοί συλλαμβάνουν τον ένα από τους δύο νεαρούς που κατηγορούνται για το μαχαίρωμα του 14χρονου στον Χολαργό.

Ο νεαρός μετά την επίθεση διέμεινε σε ξενοδοχείο μαζί με τον πατέρα του, ώστε να αποφύγει την αστυνομία, καθώς είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις» που δημοσίευσε και το επίμαχο βίντεο, αστυνομικοί έστησαν καρτέρι στον νεαρό.

Εκείνος είχε παραγγείλει και βγήκε από το ξενοδοχείο για να παραλάβει το φαγητό. Μόλις επέστρεψε στο ξενοδοχείο, τουλάχιστον δύο αστυνομικοί όρμησαν πάνω του, τού έκαναν λαβή, τον γύρισαν τούμπα στον αέρα και τον ακινητοποίησαν.

Δείτε το βίντεο:

Το χρονικό της επίθεσης

Το μεσημέρι του Σαββάτου ο 17χρονος και ο 19χρονος με «δόλωμα» μία κοπέλα, με την οποία ο 14χρονος μιλούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, του έστησαν καρτέρι προκειμένου να του επιτεθούν.

Ο 14χρονος είχε δώσει ραντεβού με την κοπέλα, αλλά όταν έφτασε στο σημείο βρήκε μαζί με την κοπέλα μία φίλη της και τους δύο δράστες, οι οποίοι άρχισαν να του επιτίθενται, έβγαλαν μαχαίρια και του κατάφεραν τουλάχιστον τρεις μαχαιριές, σε κοιλιά και γλουτούς.

Το αιμόφυρτο παιδί κατάφερε να φτάσει σε μία καφετέρια και να ζητήσει βοήθεια, ώσπου ήρθε το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.