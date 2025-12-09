Η μητέρα του 14χρονου που δέχθηκε μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός του τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στον Χολαργό ξέσπασε σχετικά με το αποτρόπαιο περιστατικό βίας.

Θυμίζεται ότι ο ανήλικος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση, ενώ στο ραντεβού «παγίδα» το δόλωμα ήταν μία 20χρονη κοπέλα. Οι δύο δράστες, τότε, φέρεται να έβγαλαν μαχαίρια και να μαχαίρωσαν αμέσως τον ανήλικο, ο οποίος αιμόφυρτος τράπηκε σε φυγή και ζήτησε βοήθεια σε μια καφετέρια. Αμέσως οδηγήθηκε στο νοσοκομείο και είναι εκτός κινδύνου, ενώ υποστήριξε πως «μου την είχαν στημένη».

Η μητέρα του, μιλώντας το πρωί της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star, είπε: «Το παιδί μου δεν είναι καλά, γιατί έχει γίνει όλο αυτό… θα γίνει όμως καλά».

«Είναι στο νοσοκομείο, δεν ξέρω πότε θα βγει. Ο μπαμπάς του είναι υπεύθυνος (σ.σ. για τον 14χρονο), εκείνος έχει την επιμέλεια, αυτόν τον καιρό χωρίσαμε και το παιδί διάλεξε να μείνει με τον μπαμπά του».

«Το περιστατικό το έμαθα αμέσως. Με πήραν τηλέφωνο οι γειτόνισσες… Είναι σοκαρισμένος, αν γίνεται κάτι τέτοιο, βέβαια είσαι σοκαρισμένος».

«Κάναμε μια βλακεία, ναι το ξέρουμε»

Ένας από τους δράστες προχώρησε νωρίτερα σήμερα σε μια κυνική ομολογία μέσω βίντεο που ανάρτηση στα social media, λέγοντας: «Όλοι αυτοί (σ.σ. τα μέσα μαζικής ενημέρωσης) το τι έχουν πει για το περιστατικό που έγινε στον Χολαργό με εμένα, τις δύο κοπέλες και έναν φίλο μου, να βγουν και να πουν την αλήθεια. Το συμβάν έγινε όπως τα είπε το παιδί (σ.σ. ο 14χρονος, το θύμα). Δεν δώσαμε στο παιδί ούτε δέκα, ούτε οκτώ, ούτε επτά, ούτε έξι μαχαιριές που λέτε εσείς. Αν είχε φάει έστω και δύο στην κοιλιά, το παιδί δεν θα ζούσε».

«Κάναμε μια βλακεία, ναι το ξέρουμε. Πήγαμε, του τη στήσαμε όπως είπε και ο ίδιος, είναι αλήθεια, το κάναμε όλο αυτό, αλλά είχαμε λόγο. Απειλήθηκε το σπίτι μας, η οικογένειά μας. (…) Μας την είχαν στημένη πριν από εμάς; Ναι. Οπότε βγείτε και πείτε όλη την αλήθεια, όχι έτσι όπως σας συμφέρει εσάς. Έχω συνομιλίες, έχω στοιχεία, έχω τα πάντα με το παιδί με το οποίο έγινε το συμβάν. Ήμουν εγώ και ο φίλος μου που το κάναμε. Ο φίλος μου, με λίγα λόγια, του την έδωσε από πίσω, εγώ από μπροστά. Συνολικά και οι ουλές που έχει στο σώμα του είναι από τρεις μαχαιριές και όχι όσες λέτε εσείς. Να πάτε να συναντήσετε το παιδί, έχει μόνο τρεις ουλές. Εγώ με το παιδί αυτό μιλάω κάθε μέρα, τέλος με αυτό το θέμα», ανέφερε μεταξύ άλλων.