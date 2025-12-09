Νέα στοιχεία που αφορούν το σοβαρό επεισόδιο με θύμα έναν 14χρονο που σημειώθηκε την Κυριακή (7/12) στον Χολαργό βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Ο ανήλικος δέχτηκε επτά μαχαιριές και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση, ενώ στο ραντεβού «παγίδα» το δόλωμα ήταν μία 20χρονη κοπέλα.

O 14χρονος είχε κλείσει ραντεβού με την κοπέλα μετά από συνομιλία που είχαν στα social media, όταν όμως έφτασε στο σημείο, είδε ότι εκείνη δεν ήταν μόνη, αλλά συνοδευόταν από μια φίλη της και δύο άλλα αγόρια 17 και 19 ετών αντίστοιχα.

O 14χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ανήλικος με τα δύο αγόρια είχε προηγούμενα, καθώς είχαν τσακωθεί ξανά στο παρελθόν για ένα σχόλιο στα social media.

Τον χτυπούσαν με μανία

Μόλις τα δύο αγόρια είδαν τον 14χρονο να πλησιάζει, του επιτέθηκαν και τον χτυπούσαν με μανία, τραυματίζοντάς τον τουλάχιστον επτά φορές με αιχμηρό αντικείμενο.

Το αγόρι αιμόφυρτο κατάφερε να φτάσει σε κοντινή καφετέρια όπου ζήτησε βοήθεια και στη συνέχεια ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Ο 14χρονος αναγνώρισε τους δράστες και οι Αρχές αναμένεται να εκδώσουν εντάλματα σύλληψης.

Τα δύο αγόρια μετά την επίθεση μάλιστα ανέβασαν φωτογραφίες στα social media στις οποίες καμαρώνουν για τον ξυλοδαρμό του αγοριού και επιδεικνύουν το μαχαίρι.

Όπως δήλωσε το αγόρι μιλώντας στην εκπομπή του Mega Live News για όσα συνέβησαν, του την είχαν στημένη.

«Το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να πάρω τηλέφωνο για να έρθει ασθενοφόρο»

«Ήρθε χτυπημένο εδώ το παιδί κι εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να πάρω τηλέφωνο για να έρθει ασθενοφόρο. Και το δεύτερο πράγμα είναι, για να μην μπλέξω σε όλο αυτό, να πάρω την

αστυνομία. Δεν ξέρω τίποτα. Το παιδί δεν ήταν σε θέση να μιλήσει εκείνη τη στιγμή. Είχε παντού γρατζουνιές, εδώ μαχαιρώματα, είχε πολλά. Ήρθε, τον παρακαλούσα να μου δώσει το τηλέφωνο. Ήταν σε μια κατάσταση έτσι, κι εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα είναι αυτό», επεσήμανε η γυναίκα που ήταν στην καφετέρια όταν πήγε το παιδί.

«Εκείνη τη στιγμή δεν ανταποκρινόταν στο “δώσε μου το τηλέφωνο των γονιών σου”. Εκείνη τη στιγμή, μου απαντούσε ότι ”δεν θέλω, δεν θέλω”. Μην φανταστείτε και διάλογο και μέσα στον πανικό πήραμε τηλέφωνο το ασθενοφόρο. Και σας λέω επειδή φοβήθηκα μην γίνει όλο αυτό, πήρα κατευθείαν και την αστυνομία. Οπότε ήρθε κατευθείαν η αστυνομία και τον παρέλαβε», πρόσθεσε.