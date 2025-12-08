Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στον Χολαργό, με έναν έφηβο ηλικίας 14 ετών να μαχαιρώνεται 7 φορές από δύο άνδρες.

Το περιστατικό έγινε το βράδυ της Κυριακής και φέρεται να πρόκειται για ενέδρα στον ανήλικο.

Σύμφωνα με το Live News, ο 14χρονος έκλεισε διαδικτυακά ραντεβού με μια κοπέλα στον Χολαργό και όταν πήγε να τη συναντήσει, είδε πως βρισκόταν με παρέα, συγκεκριμένα μία ακόμη κοπέλα και δύο άνδρες.

Οι δύο άνδρες τότε φέρεται να έβγαλαν μαχαίρια και να μαχαίρωσαν αμέσως τον ανήλικο, ο οποίος αιμόφυρτος τράπηκε σε φυγή και ζήτησε βοήθεια σε μια καφετέρια. Αμέσως οδηγήθηκε στο νοσοκομείο και είναι εκτός κινδύνου, ενώ υποστήριξε πως «μου την είχαν στημένη».

Η εκπομπή του Mega ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία με μαχαίρι που χρησιμοποίησαν, δηλώνοντας «περήφανοι» για την επίθεσή τους.

Γυναίκα που φρόντισε τον ανήλικο μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, ανέφερε ότι το παιδί δεν ήθελε να αποκαλύψει ποιοι τον μαχαίρωσαν, αναφέροντας «φοβάμαι».

«Ήρθε το παιδί εδώ χτυπημένο. Δεν ήταν σε θέση να μιλήσει… Έλεγε φοβάται… Είχε γραντζουνιές, μαχαιρώματα, δεν ήταν σε κατάσταση», είπε η γυναίκα.