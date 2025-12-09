Κυνική ομολογία για την επίθεση κατά του 14χρονου στον Χολαργό έκανε ένας εκ των δύο δραστών που είχαν στήσει ενέδρα στον ανήλικο τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, εξαιτίας διαφορών που είχαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 14χρονος δέχτηκε μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση, ενώ στο ραντεβού «παγίδα» το δόλωμα ήταν μία 20χρονη κοπέλα. Οι δύο άνδρες τότε φέρεται να έβγαλαν μαχαίρια και να μαχαίρωσαν αμέσως τον ανήλικο, ο οποίος αιμόφυρτος τράπηκε σε φυγή και ζήτησε βοήθεια σε μια καφετέρια. Αμέσως οδηγήθηκε στο νοσοκομείο και είναι εκτός κινδύνου, ενώ υποστήριξε πως «μου την είχαν στημένη».

Ένας από τους δράστες ανέβασε βίντεο σε προσωπικό του λογαριασμό στα social media, όπου παραδέχεται πως αυτός και ο συνεργός του τραυμάτισαν τον ανήλικο, θέλοντας να διευκρινίσει ότι οι μαχαιριές ήταν τρεις και όχι επτά, όπως λέγεται.

«Ο φίλος μου του την έδωσε από πίσω, εγώ από μπροστά»

Συγκεκριμένα, όπως λέει: «Όλοι αυτοί (σ.σ. τα μέσα μαζικής ενημέρωσης) το τι έχουν πει για το περιστατικό που έγινε στον Χολαργό με εμένα, τις δύο κοπέλες και έναν φίλο μου, να βγουν και να πουν την αλήθεια. Το συμβάν έγινε όπως τα είπε το παιδί (σ.σ. ο 14χρονος, το θύμα). Δεν δώσαμε στο παιδί ούτε δέκα, ούτε οκτώ, ούτε επτά, ούτε έξι μαχαιριές που λέτε εσείς. Αν είχε φάει έστω και δύο στην κοιλιά, το παιδί δεν θα ζούσε».

«Κάναμε μια βλακεία, ναι το ξέρουμε. Πήγαμε, του τη στήσαμε όπως είπε και ο ίδιος, είναι αλήθεια, το κάναμε όλο αυτό, αλλά είχαμε λόγο. Απειλήθηκε το σπίτι μας, η οικογένειά μας. (…) Μας την είχαν στημένη πριν από εμάς; Ναι. Οπότε βγείτε και πείτε όλη την αλήθεια, όχι έτσι όπως σας συμφέρει εσάς. Έχω συνομιλίες, έχω στοιχεία, έχω τα πάντα με το παιδί με το οποίο έγινε το συμβάν. Ήμουν εγώ και ο φίλος μου που το κάναμε. Ο φίλος μου, με λίγα λόγια, του την έδωσε από πίσω, εγώ από μπροστά. Συνολικά και οι ουλές που έχει στο σώμα του είναι από τρεις μαχαιριές και όχι όσες λέτε εσείς. Να πάτε να συναντήσετε το παιδί, έχει μόνο τρεις ουλές. Εγώ με το παιδί αυτό μιλάω κάθε μέρα, τέλος με αυτό το θέμα», ανέφερε μεταξύ άλλων.