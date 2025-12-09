Το φως της δημοσιότητας είδε ένα βίντεο που δείχνει τη στιγμή που ασθενοφόρο παραλαμβάνει τον 14χρονο στο Χολαργό, τον οποίο μαχαίρωσαν πολλές φορές δύο άτομα, που του είχαν στήσει ενέδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος μαχαιρώθηκε σε κοιλιά και πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων για χειρουργική επέμβαση, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η εκπομπή «Αποκαλύψεις» παρουσίασε το μήνυμα που δέχτηκε ο 14χρονος για το ραντεβού-παγίδα, με αποστολέα μια κοπέλα που δήθεν ήθελε να συναντηθούν.

«Θα βγούμε καμιά βόλτα Παρασκευή που βγαίνω από το νοσοκομείο. Αλλά οι δυο μας ρε μπρο μη φέρεις άλλο άτομο. Επειδή όταν με ρώτησες στο live πότε θα βγούμε δεν μπορούσα να μιλήσω ελεύθερα μέσα σε live ρε συ κατάλαβες;», έγραφε το επίμαχο μήνυμα.

Οι δράστες πανηγύριζαν στα social media

O 14χρονος είχε κλείσει ραντεβού με την κοπέλα μετά από συνομιλία που είχαν στα social media, όταν όμως έφτασε στο σημείο, είδε ότι εκείνη δεν ήταν μόνη, αλλά συνοδευόταν από μια φίλη της και δύο άλλα αγόρια 17 και 19 ετών αντίστοιχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος με τα δύο αγόρια είχε προηγούμενα, καθώς είχαν τσακωθεί ξανά στο παρελθόν για ένα σχόλιο στα social media.

Μόλις τα δύο αγόρια είδαν τον 14χρονο να πλησιάζει, του επιτέθηκαν και τον χτυπούσαν με μανία, τραυματίζοντάς τον τουλάχιστον επτά φορές.

Το αγόρι αιμόφυρτο κατάφερε να φτάσει σε κοντινή καφετέρια όπου ζήτησε βοήθεια και στη συνέχεια ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Ο 14χρονος αναγνώρισε τους δράστες και οι Αρχές αναμένεται να εκδώσουν εντάλματα σύλληψης.

Μάλιστα, οι δράστες μετά την επίθεση ανέβασαν φωτογραφίες στα social media στις οποίες καμαρώνουν για τον ξυλοδαρμό του αγοριού και επιδεικνύουν το μαχαίρι.