Φρίκη έχει προκαλέσει η επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε 14χρονος στον Χολαργό. Δράστες ήταν ένας 19χρονος και ένας 17χρονος οι οποίοι έστησαν καρτέρι στον ανήλικο χρησιμοποιώντας μάλιστα ως δόλωμα μία 20χρονη.

Οι δύο νεαροί, οι οποίοι έχουν συλληφθεί, φέρεται πως μαχαίρωσαν τον 14χρονο εξαιτίας προσωπικών διαφορών.

Ο ένας από τους δύο δράστες, ο 19χρονος, ελληνικής καταγωγής, παραδόθηκε στο ΑΤ Χολαργού συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, δηλώνοντας ότι εμπλέκεται στο περιστατικό.

Ο έτερος δράστης, ο 17χρονος, αλβανικής καταγωγής, ομολόγησε κυνικά την πράξη του μέσω βίντεο που ανέβασε στα social media.

Το χρονικό της επίθεσης

Το μεσημέρι του Σαββάτου ο 17χρονος και ο 19χρονος με «δόλωμα» μία κοπέλα, με την οποία ο 14χρονος μιλούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, του έστησαν καρτέρι προκειμένου να του επιτεθούν.

Ο 14χρονος είχε δώσει ραντεβού με την κοπέλα, αλλά όταν έφτασε στο σημείο βρήκε μαζί με την κοπέλα μία φίλη της και τους δύο δράστες, οι οποίοι άρχισαν να του επιτίθενται, έβγαλαν μαχαίρια και του κατάφεραν τουλάχιστον τρεις μαχαιριές, σε κοιλιά και γλουτούς.

Το αιμόφυρτο παιδί κατάφερε να φτάσει σε μία καφετέρια και να ζητήσει βοήθεια, ώσπου ήρθε το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Βίντεο από τη στιγμή που το ασθενοφόρο παραλαμβάνει τον μαχαιρωμένο 14χρονο στον Χολαργό

«Περίπου στις 15:30 καθόμουν στα σκαλάκια στην 17ης Νοεμβρίου. Περίμενα μία κοπέλα που είχαμε κλείσει ραντεβού μέσω Instagram. Εμφανίστηκαν δύο άτομα με τα οποία είχα παρελθόν. Ο ένας με μαχαίρωσε και ο δεύτερος με χτύπησε με γροθιές», είπε ο 14χρονος στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς.

Μετά την επίθεση, ο ένας από τους δράστες δημοσίευσε βίντεο στο TikTok, όπου με προκλητικό ύφος ανέφερε «ναι δώσαμε τρεις μαχαιριές, τις δύο εγώ, τη μία ο φίλος μου. Δεν ήταν επτά ούτε οκτώ, δεν έγινε τίποτα παραπάνω».

Μάλιστα, υπάρχει και ένα επιπλέον βίντεο από τον άλλο δράστη, όπου ποζάρει πάνω σε ένα ασημί αυτοκίνητο, κρατώντας το μαχαίρι της επίθεσης.

Σημειώνεται πως ο 14χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.