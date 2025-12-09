Δύο νεαροί εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από την ΕΛΑΣ το βράδυ της Τρίτης, για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 14χρονου που είχε γίνει το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στον Χολαργό.

Σχετικά με το χρονικό της υπόθεσης, οι δύο νεαροί, εξαιτίας προσωπικών διαφορών με τον 14χρονο, έστησαν μια παγίδα χρησιμοποιώντας μια φίλη τους ως «δόλωμα».

Ο 14χρονος πήγε να συναντήσει την κοπέλα μετά από ραντεβού που είχαν κανονίσει μέσω κοινωνικών δικτύων, αλλά στο σημείο εμφανίστηκαν οι δύο νεαροί και τον μαχαίρωσαν στην κοιλιά και τους γλουτούς.

Μετά την επίθεση, ο 14χρονος, αιμόφυρτος, κατευθύνθηκε σε κοντινή καφετέρια ζητώντας βοήθεια από τους θαμώνες και αργότερα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Παίδων για τις πρώτες βοήθειες.