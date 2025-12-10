Οι μετοχές υποχώρησαν σήμερα, καθώς οι επενδυτές περιμένουν την τελική απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τα επιτόκια το 2025 και προσπαθούν να αξιολογήσουν τη στάση των αξιωματούχων αναφορικά με τη νομισματική πολιτική του επόμενου έτους.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 σημείωσαν πτώση 0,1%, με την πρόσφατη άνοδο των αμερικανικών μετοχών να σταματά αυτήν την εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές περιορίζουν τα μεγάλα στοιχήματα λόγω των ανάμεικτων οικονομικών δεδομένων και των διαφορών μεταξύ των μελών της Fed αναφορικά με την πορεία των επιτοκίων. Στην Ευρώπη, ο δείκτης Stoxx 600 κινήθηκε χαμηλότερα, ενώ οι αγορές στην Ασία παρουσίασαν μικτές τάσεις.

Ανοδικά κινούνται οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Ταυτόχρονα, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων συνέχισαν να κινούνται ανοδικά, με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου να φτάνει στο 4,20%, το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

«Στις ΗΠΑ, τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι η οικονομία ψύχεται με τρόπο συμβατό με τις επιδιώξεις της Fed, αλλά όχι τόσο πολύ ώστε να επιταχυνθούν οι μειώσεις επιτοκίων», γράφει η Linh Tran, αναλύτρια αγορών στην XS.com. Αν και ο πληθωρισμός υποχωρεί, συνεχίζει να παραμένει πάνω από τον στόχο, ενώ η αγορά εργασίας φαίνεται να είναι ανθεκτική.

«Συνδυαστικά, αυτά τα στοιχεία δεν δίνουν αρκετό κίνητρο στους επενδυτές να συνεχίσουν τις αγορές σε υψηλές αποτιμήσεις, αλλά ταυτόχρονα δεν παρέχουν αρκετό λόγο για να πουλήσουν επιθετικά», σημείωσε η Tran. «Αυτό που χρειάζεται τώρα η αγορά είναι ένα σαφέστερο μήνυμα πολιτικής από τη Fed».

Η εκτίμηση των αναλυτών

Οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης της Fed θα γίνει αναφορά στον αυξημένο κίνδυνο για την απασχόληση και τη διατήρηση του πληθωρισμού σε σχετικά υψηλά επίπεδα, ενώ θα μείνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών αλλαγών στα επιτόκια.

Όπως σημειώνει ο Stephan Kemper της BNP Paribas Wealth Management, «αναμένεται μείωση επιτοκίων, συνοδευόμενη από ένα μήνυμα για παρατεταμένη διατήρησή τους».

Αναφορικά με τις εξελίξεις στις αγορές πολύτιμων μετάλλων, το ασήμι συνέχισε την ανοδική του πορεία, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 60 δολάρια ανά ουγγιά, με ώθηση από την περιορισμένη προσφορά και τις προσδοκίες για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από τη Fed. Το πολύτιμο μέταλλο ενισχύθηκε έως και 1,6%, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό τα 61,6145 δολάρια ανά ουγγιά.