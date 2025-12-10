Σε εγρήγορση παραμένουν οι παγκόσμιες αγορές ενόψει της επικείμενης συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, με τους επενδυτές να αναμένουν την τρίτη συνεχόμενη μείωση των επιτοκίων, ενώ η προσοχή τους τώρα στρέφεται στις προβλέψεις της τράπεζας.

Οι κινεζικές μετοχές κατέγραψαν πτώση, μετά τη δημοσίευση κυβερνητικού δείκτη που έδειξε άνοδο του πληθωρισμού τον Νοέμβριο, περιορίζοντας τις ελπίδες για μείωση των επιτοκίων. Στην Ιαπωνία οι αγορές κινήθηκαν χαμηλότερα, ενώ στην Ταϊβάν οι μετοχές ενισχύθηκαν. Το ασήμι συνέχισε την ανοδική του πορεία μετά το πρόσφατο ιστορικό ρεκόρ, ενώ τα αυστραλιανά ομόλογα δέχτηκαν περαιτέρω πιέσεις.

Οι αποδόσεις των τριετών ομολόγων στην Αυστραλία αυξήθηκαν φτάνοντας στο 4,21%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2024. Η απόδοση είχε ήδη σημειώσει άνοδο τις προηγούμενες ημέρες, όταν η διοικήτρια της κεντρικής τράπεζας, Μισέλ Μπούλοκ, ανακοίνωσε το τέλος ενός συντομευμένου κύκλου χαλάρωσης, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αξιολογούν εάν η αύξηση του πληθωρισμού απαιτεί τη στροφή προς μια πιο αυστηρή νομισματική πολιτική.

Γενικότερα, παρατηρείται σημαντική άνοδος παγκοσμίως στις αποδόσεις των ομολόγων, που έχουν φτάσει σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί από το 2009. Οι υψηλές αποδόσεις αντανακλούν τις ανησυχίες των επενδυτών ότι οι κύκλοι μείωσης των επιτοκίων, από τις κεντρικές τράπεζες των διαφόρων χωρών, ενδέχεται να μη διαρκέσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Όπως σημειώνει ο Τζέιμς Τέρνερ, συνδιευθυντής του τμήματος παγκόσμιων ομολόγων στην BlackRock, «οι σημερινές αποδόσεις μπορεί να μην ισχύουν για πάντα».

Πάντως, ο Κέβιν Χάσετ, ο οποίος θεωρείται το επικρατέστερο όνομα για να αντικαταστήσει τον Τζερόμ Πάουελ, ανέφερε την Τρίτη ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο για μεγαλύτερη μείωση των επιτοκίων, πιθανώς πέρα από το τυπικό τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας.