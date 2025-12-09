Ασταθείς είναι σήμερα οι διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ (FED) για τα επιτόκια και προσπαθούν να εκτιμήσουν τον ρυθμό με τον οποίο θα συνεχιστεί η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής το 2026. Αν και η μείωση των επιτοκίων κατά ένα τέταρτο της μονάδας θεωρείται σχεδόν βέβαιη, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων κινήθηκαν και πάλι ανοδικά, αντανακλώντας τις αυξανόμενες αμφιβολίες για το τι θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες.

Ο παγκόσμιος δείκτης μετοχών σημείωσε οριακή πτώση, ενώ οι αγορές της Ασίας υποχώρησαν περισσότερο. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τις αμερικανικές μετοχές παρέμειναν αμετάβλητα, ενώ τα αντίστοιχα για τον δείκτη Euro Stoxx 50 σημείωσαν μικρή πτώση. Στην Αυστραλία, τα ομόλογα δέχτηκαν πιέσεις μετά τα πιο αυστηρά μηνύματα της κεντρικής τράπεζας, ενώ στη δημοπρασία πενταετών ιαπωνικών τίτλων η ζήτηση αποδείχτηκε υποτονική.

Παρά την αναμενόμενη μείωση των επιτοκίων από τη FED, οι επενδυτές δεν είναι σίγουροι για το τι θα ακολουθήσει. Ο επίμονος πληθωρισμός και η έλλειψη νέων οικονομικών στοιχείων λόγω του παρατεταμένου shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ έχουν εντείνει τις διαφωνίες στο εσωτερικό της κεντρικής τράπεζας. Γι’ αυτό και οι αγορές χρήματος προβλέπουν πλέον μόλις δύο μειώσεις επιτοκίων έως το τέλος του 2026, αντί για τρεις που θεωρούνταν πιθανές πριν από λίγες ημέρες.

Όπως επισημαίνει και ο Φρέντερικ Νόιμαν, επικεφαλής οικονομολόγος της HSBC για την Ασία, «οι επενδυτές προτιμούν να μειώσουν την έκθεσή τους και να περιμένουν την επίσημη ανακοίνωση».

«Λόγω της παρατεταμένης αβεβαιότητας για την πορεία της Fed το 2026, οι επενδυτές θα μελετήσουν με μεγάλη προσοχή την ανακοίνωση και τις προβλέψεις της FOMC. Ο πιο προσεκτικός τόνος που επικράτησε χθες στις αμερικανικές αγορές επηρεάζει σήμερα και τις αγορές της Ασίας», συνέχισε.

Στις επιμέρους αγορές, ο δείκτης του δολαρίου παρέμεινε σταθερός, ενώ το Bitcoin, το πιο γνωστό ψηφιακό νόμισμα, κατέγραψε πτώση περίπου 1,5%. Ο χρυσός και το ασήμι κινήθηκαν σε στενό εύρος τιμών μετά τη διόρθωση της Δευτέρας. Η τιμή του πετρελαίου σταθεροποιήθηκε, ύστερα από τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων τριών εβδομάδων, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τα επικείμενα στοιχεία για το πραγματικό μέγεθος της υπερπροσφοράς στην αγορά.