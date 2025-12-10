Σε ιστορικό υψηλό έχει φτάσει η τιμή του ασημιού ενόψει της αναμενόμενης μείωσης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, καθώς η ζήτηση από τη βιομηχανία τεχνολογίας για το πολύτιμο μέταλλο παραμένει υψηλή.

Συγκεκριμένα, το ασήμι ξεπέρασε τα 60 δολάρια ανά ουγγιά στην άμεση αγορά -όπου το πολύτιμο μέταλλο αγοράζεται και πωλείται για άμεση παράδοση- για πρώτη φορά την Τρίτη.

Ο χρυσός, ο οποίος είχε επίσης καταγράψει ιστορικά υψηλά νωρίτερα φέτος, καθώς αυξάνονταν οι ανησυχίες για τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών και τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, σημείωσε και αυτός άνοδο αυτή την εβδομάδα.

Γιατί οι επενδυτές αγοράζουν πολύτιμα μέταλλα, όταν μειώνονται τα επιτόκια

Οι επενδυτές τείνουν να κατευθύνουν χρήματα σε πολύτιμα μέταλλα όπως ο χρυσός και το ασήμι, σύμφωνα με το BBC, όταν τα επιτόκια υποχωρούν και το δολάριο αποδυναμώνεται.

Η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα αναμένεται από τους περισσότερους αναλυτές να προχωρήσει την Τετάρτη σε μείωση του βασικού επιτοκίου της κατά 0,25%.

Όπως εξηγεί ο Yeow Hee Chua από το Nanyang Technological University, οι μειώσεις επιτοκίων ωθούν τους επενδυτές σε αγορές ασημιού και άλλων περιουσιακών στοιχείων, καθώς μειώνεται το όφελος του να κρατά κανείς μετρητά ή να επενδύει σε βραχυπρόθεσμα ομόλογα.

«Αυτό οδηγεί φυσιολογικά τη ζήτηση προς περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται ασφαλείς αποθήκες αξίας, όπως το ασήμι», σημειώνει.

Ισχυρή ζήτηση και από τη βιομηχανία της τεχνολογίας

Οι ειδικοί λένε ότι η αξία του ασημιού αυξήθηκε επίσης επειδή η ισχυρή ζήτηση από τη βιομηχανία της τεχνολογίας ξεπέρασε την προσφορά. Το γεγονός αυτό έχει συμβάλει στο να υπερδιπλασιαστεί η αξία του ασημιού φέτος, καθώς ξεπέρασε σε αποδόσεις άλλα πολύτιμα μέταλλα, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού.

«Το ασήμι δεν είναι μόνο επενδυτικό περιουσιακό στοιχείο αλλά και ένα φυσικό υλικό και όλο και περισσότεροι κατασκευαστές διαπιστώνουν ότι το χρειάζονται», δήλωσε ο οικονομολόγος Κοσμάς Μαρινάκης από το Singapore Management University.

Η τιμή του ασημιού ενισχύεται επίσης, σύμφωνα με το BBC, από τις ανησυχίες ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να επιβάλουν δασμούς στο αγαθό, ως μέρος της εμπορικής πολιτικής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι κατασκευαστές σπεύδουν να εξασφαλίσουν προμήθειες ώστε να μην διακοπούν οι δραστηριότητές τους λόγω ελλείψεων, γεγονός που έχει συμβάλει στην άνοδο των τιμών στις παγκόσμιες αγορές», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, που θεωρεί πιθανό η τιμή του ασημιού να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και τους προσεχείς μήνες.