Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές κινήθηκε σήμερα η τιμή του χρυσού, καθώς το ενδιαφέρον των επενδυτών μετατοπίζεται από τη σχεδόν βέβαιη μείωση των επιτοκίων από τη Fed αυτή την εβδομάδα, στον ρυθμό με τον οποίο θα συνεχιστεί η νομισματική χαλάρωση το 2026.

Συγκεκριμένα η τιμή του πολύτιμου μετάλλου διατηρήθηκε λίγο πάνω από τα 4.200 δολάρια η ουγγιά, μετά τη μικρή υποχώρηση της προηγούμενης συνεδρίασης.

Παράλληλα, οι αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών ομολόγων ανέβηκαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών, σε μια εβδομάδα που φέρνει τόσο νέες δημοπρασίες χρέους όσο και την κρίσιμη απόφαση της Fed. Αν και η αγορά θεωρεί σχεδόν δεδομένη μία μείωση κατά 25 μονάδες βάσης, οι εκτιμήσεις για την πορεία των επιτοκίων έχουν αρχίσει να αλλάζουν, καθώς οι συναλλασσόμενοι πλέον αναμένουν δύο ακόμα μειώσεις μέχρι το τέλος του 2026, αντί για τρεις που θεωρούνταν πιθανές πριν από λίγες μέρες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η συζήτηση για το ποιος θα αναλάβει την ηγεσία της Fed. Ο Κέβιν Χάσετ, που θεωρείται ένα από τα φαβορί, υπογράμμισε ότι θα ήταν «ανεύθυνο» να παρουσιαστεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο για τους επόμενους έξι μήνες, δίνοντας το στίγμα μιας πιο προσεκτικής προσέγγισης στη χάραξη πολιτικής. Η στάση αυτή ενισχύει την αβεβαιότητα γύρω από τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων και κάθε υπόνοια παύσης του κύκλου χαλάρωσης τείνει να επιβαρύνει τον χρυσό, ο οποίος δεν προσφέρει απόδοση τόκου.

Αναλυτές της BMI, μονάδας της Fitch Solutions, προειδοποιούν ότι η τιμή του μετάλλου θα μπορούσε να πέσει «κάτω από τα 4.000 δολάρια η ουγγιά», εάν ο κύκλος μείωσης επιτοκίων που ξεκίνησε το 2024 αρχίσει να χάνει τη δυναμική του.

Ο χρυσός έχει καταγράψει άνοδο σχεδόν 60% από την αρχή του έτους, έχοντας ενισχυθεί σύμφωνα με το Bloomberg από τις αυξημένες αγορές κεντρικών τραπεζών και τις συνεχείς εισροές σε ETFs. Παρότι οι τιμές διορθώθηκαν από το ιστορικό επίπεδο άνω των 4.380 δολαρίων που έφτασαν στα τέλη Οκτωβρίου, το πολύτιμο μέταλλο εξακολουθεί να βρίσκει στήριξη στις προσδοκίες για νέα χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την Pacific Investment Management Co., η πορεία του χρυσού παραμένει ευνοϊκή, καθώς οι κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως κρατούν πλέον μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού από ό,τι αμερικανικά κρατικά ομόλογα – μια ένδειξη ότι η ζήτηση για το μέταλλο διατηρείται ισχυρή.