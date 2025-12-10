Παρουσία θεσμικών φορέων, εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών και του εταιρικού κόσμου, δημοσιογράφων και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, πραγματοποιήθηκε από την ActionAid σε συνεργασία με την Aflatoun International και, με την υποστήριξη του ΕΙΒ Institute, η έναρξη του προγράμματος FIN.e, της πρώτης πανευρωπαϊκής συμμαχίας επαγγελματιών της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

Η συμμαχία, θέτει στο επίκεντρο τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης: τους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά με παιδιά, νέους/ες, οικογένειες και κοινότητες, αναδεικνύοντας τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό ως θεμέλιο ανθεκτικότητας, ενεργούς συμμετοχής και δημοκρατικής ενδυνάμωσης.

Οι δεκάδες προσκεκλημένοι/ες συμμετείχαν σε συζητήσεις για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό στην Ευρώπη, τις σχετικές Ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές, νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, και τον ρόλο του ιδιωτικού τομέα στην προώθηση του χρηματοοικονομικού εγγραματισμού.

Κατά την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) παρουσιάστηκε το έργο της ActionAid πάνω στον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό τα τελευταία έξι χρόνια, με πάνω από 2.000 εκπαιδευτικούς να έχουν επιμορφωθεί και 24.500 μαθητές/ριες να έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, σε Ελλάδα και Κύπρο — από αστικά σχολεία μέχρι απομακρυσμένα νησιά και από Πανεπιστήμια μέχρι σωφρονιστικά καταστήματα.

Η Ευρωπαία Επίτροπος για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, Maria Luís Albuquerque, ανέδειξε τη σημασία του FIN.e τονίζοντας πως προσφέρει «έναν πανευρωπαϊκό χώρο συνεργασίας, ανταλλαγής εμπειριών και ενδυνάμωσης όσων βρίσκονται πιο κοντά στους πολίτες. Ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στηρίζουμε πλήρως την πρωτοβουλία και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά μαζί σας».

Η Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, δήλωσε: «Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, τα παιδιά χρειάζονται όχι μόνο βασικές γνώσεις, αλλά και ουσιαστικές δεξιότητες ζωής. Η χρηματοοικονομική εκπαίδευση, ο ψηφιακός εγραμματισμός και η εκπαίδευση για τη βιωσιμότητα είναι αναγκαία εφόδια για να μπορούν οι νέες και οι νέοι να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις και να διαμορφώνουν το μέλλον τους με αυτοπεποίθηση. Μέσα από τη συνεργασία μας με την ActionAid και τη συμμετοχή μας στη νέα Ευρωπαϊκή Συμμαχία, διασφαλίζουμε ότι κάθε παιδί θα έχει πρόσβαση στη γνώση και τα εργαλεία που χρειάζεται για να γίνει ένας ενεργός και υπεύθυνος πολίτης».

Ο Ιωάννης Τσακίρης, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, δήλωσε: «Η ΕΤΕπ και το Ινστιτούτο της, μαζί με ActionAid Hellas και την Aflatoun International, υλοποιούν την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πρακτικών Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης, μια πρωτοβουλία που μετατρέπει τη γνώση σε πραγματική δύναμη για όλους. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να επενδύουμε στους ανθρώπους, γιατί άλλωστε η πραγματική ανάπτυξη ξεκινά από την εκπαίδευση και την γνώση των πολιτών, ξεκινά από τη δημιουργία μιας κοινωνίας ίσων ευκαιριών».

Η Εύα Πολυζωγοπούλου, Γενική Διευθύντρια της ActionAid στην Ελλάδα, τόνισε ότι «ο χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός δεν είναι πια μια τεχνική δεξιότητα, αλλά ένα εργαλείο προστασίας, ενδυνάμωσης και ενεργού πολιτειότητας. Στην ActionAid πιστεύουμε ότι η νέα γενιά στην Ευρώπη πρέπει να έχει την αυτοπεποίθηση να κάνει επιλογές, να συμμετέχει και να διαμορφώνει το μέλλον της. Αυτός είναι ο λόγος που δημιουργήσαμε την πανευρωπαϊκή συμμαχία, με στόχο πιο ανθεκτικές και πιο δίκαιες κοινωνίες».

Ο Roeland Monasch, CEO της Aflatoun International, σημείωσε: «το FIN.e ενώνει κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών, εκπαιδευτικούς και τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να διαμορφώσουμε μια συνεκτική, τεκμηριωμένη προσέγγιση στη χρηματοοικονομική εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη. Ο κοινός μας στόχος είναι απλός αλλά ουσιαστικός: κάθε παιδί και νέος να μπορεί να διαχειρίζεται τα χρήματα με αυτοπεποίθηση, υπευθυνότητα και βιώσιμο τρόπο».

Το έργο FIN.e

Για να ενισχυθεί ουσιαστικά ο χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός στην Ευρώπη, πρέπει πρώτα να ενδυναμωθούν όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή — οι εκπαιδευτικοί και οι φορείς που στηρίζουν τους. Πολλοί από αυτούς δεν έχουν επαρκείς πόρους, πρόσβαση σε σύγχρονες προσεγγίσεις ή ευκαιρίες να συμμετέχουν στη χάραξη πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία FIN.e δημιουργήθηκε ακριβώς για να καλύψει αυτό το κενό.

Η Συμμαχία επικεντρώνεται στη μεταφορά γνώσης, τη σύνδεση επαγγελματιών με ακαδημαϊκούς και φορείς πολιτικής, και την προώθηση πολιτικών που διαμορφώνονται «από τη βάση προς τα πάνω».

Τα επόμενα τρία χρόνια το FIN.e θα: