Ένταση επικράτησε το μεσημέρι της Τετάρτης στα Πράσινα Φανάρια, σε παράδρομο, στη Θεσσαλονίκη.

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 13:30 μ.μ., όταν ένας αγρότης βρέθηκε σε περιοχή της Θέρμης προκειμένου να πραγματοποιήσει γεωργικές εργασίες. Επί τόπου βρέθηκαν αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να διακριβώσουν τα στοιχεία του αγρότη αλλά και τις προθέσεις του, υπό τον φόβο μήπως επιχείρησε με άλλους αγρότες να κινηθεί προς το αεροδρόμιο.

Στο σημείο τότε έσπευσαν με αγροτικά οχήματα αγρότες από το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Εκεί εξέφρασαν τη στήριξή τους στον αγρότη και αντέδρασαν με αφορμή την παρουσία αστυνομικών στο σημείο. Ακολούθησε ένταση με αντεγκλήσεις ανάμεσα σε αγρότες και αστυνομικούς.

Τελικά τα πνεύματα ηρέμησαν με τις αστυνομικές δυνάμεις να αποχωρούν και τους αγρότες να επιστρέφουν στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια.

Σημειώνεται πως κατά την ένταση, όπως αναφέρει το thestival.gr, ένας αγρότης ένιωσε έντονη αδιαθεσία και με

ταφέρθηκε με ιδιωτικό όχημα σε εφημερεύον νοσοκομείο. Συνάδελφοί του ανέφεραν πως ο άνδρας υπέστη έμφραγμα.