Μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν σήμερα στην Πάτρα, καθώς αστυνομικές δυνάμεις απέτρεψαν αγρότες να μπουν στη Γέφυρα του Ρίου–Αντιρρίου, αγροτοκτηνοτρόφοι από την Αιτωλοακαρνανία έφτασαν στα διόδια της Γέφυρας και σήκωσαν συμβολικά τις μπάρες επιτρέποντας ελεύθερη διέλευση οχημάτων.

Ταυτόχρονα, μοιράζουν στους οδηγούς ενημερωτικά φυλλάδια, για τα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων, καθώς και αγροτικά προϊόντα.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι τής Αχαΐας αποχώρησαν από τον δρόμο που ενώνει τον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Κορίνθου με τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και επέστρεψαν μαζί με τα αγροτικά τους οχήματα και μηχανήματα στον κόμβο της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας.