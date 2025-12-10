Το διαστημικό σκάφος Voyager 1 της NASA αναμένεται να πετύχει ένα ακόμα ιστορικό ορόσημο τον Νοέμβριο του 2026, καθώς θα απέχει μία ολόκληρη ημέρα φωτός από τη Γη — περίπου 26 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα.

Η αποστολή ξεκίνησε το 1977, όταν το σκάφος εκτοξεύθηκε για να μελετήσει τον Δία και τον Κρόνο. Από το 1980, αφότου πέρασε τον Κρόνο, το Voyager 1 ταξιδεύει με σταθερή ταχύτητα κοντά στα 61.000 χιλιόμετρα την ώρα, απομακρυνόμενο συνεχώς από το Ηλιακό Σύστημα.

Σήμερα, απαιτείται μια ολόκληρη ημέρα για αποστολή μηνυμάτων προς το σκάφος, ενώ όταν φτάσει στην απόσταση της μίας ημέρας φωτός, κάθε σήμα που θα στέλνουμε θα χρειάζεται μία ολόκληρη μέρα για να το φτάσει και άλλη μία για να επιστρέψει η απάντηση.

H διατήρηση επικοινωνίας με τόσο απομακρυσμένα σκάφη είναι αρκετά δύσκολη σύμφωνα με το Newsbyte ενώ δεν βοηθάει το γεγονός πως το Voyager 1 εκπέμπει δεδομένα με ταχύτητα μόλις 160 bits ανά δευτερόλεπτο, αντίστοιχη με παλιό dial-up internet, καθώς η απόσταση εξασθενεί δραστικά το σήμα του.

Το Voyager 1 και το «δίδυμό» του, Voyager 2, παραμένουν τα μοναδικά διαστημόπλοια που έχουν περάσει έξω από τη λιόσφαιρα — την αόρατη «ασπίδα» μαγνητικών πεδίων και φορτισμένων σωματιδίων που περιβάλλει το Ηλιακό Σύστημα.

Αρκετά επιστημονικά όργανα και από τις δύο αποστολές έχουν απενεργοποιηθεί λόγω της τεράστιας απόστασης για την εξοικονόμηση ενέργειας. Παρ’ όλα αυτά συνεχίζουν να στέλνουν πολύτιμα δεδομένα από μια περιοχή του διαστήματος που παραμένει ουσιαστικά ανεξερεύνητη.