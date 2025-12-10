Η αναβάθμιση των μέσων σταθερής τροχιάς στην Αθήνα και οι άμεσες παρεμβάσεις που μπορούν να ανακουφίσουν το κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου βρέθηκαν στο επίκεντρο του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο», που διοργάνωσε το ΤΜΕΔΕ.

Στις αρχές του 2026 ο διαγωνισμός για νέους συρμούς στο μετρό της Αθήνας

Σημαντική αύξηση της χρήσης του μετρό Θεσσαλονίκης καταγράφεται στους πρώτους έντεκα μήνες λειτουργίας του: 27,5 εκατ. επικυρώσεις και 175.000 δρομολόγια, με ακρίβεια 99,8%, σύμφωνα με τον Νίκο Κουρέτα, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο Δ.Σ. της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. «Έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής των κατοίκων της πόλης, καθώς είχαμε 15% λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους», επισήμανε.

Μετά τη χθεσινή επαναλειτουργία της βασικής γραμμής, έθεσε ως στόχο την ολοκλήρωση των δοκιμών και την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης προς Καλαμαριά, με πέντε νέους σταθμούς, έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026.

Αναφερόμενος στη συζήτηση για το κατά πόσο η Θεσσαλονίκη χρειαζόταν μετρό, έκανε σύγκριση με πόλεις αντίστοιχου μεγέθους στην Ευρώπη. «Για παράδειγμα, η Λυόν έχει τέσσερις γραμμές μετρό με 46 σταθμούς, ενώ η Βαλένθια έχει τρεις γραμμές με 112 σταθμούς. Όλα τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι το μετρό είναι απαραίτητο στην πόλη», τόνισε, προσθέτοντας ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι μελέτες για τις βορειοδυτικές επεκτάσεις.

Για την Αθήνα, η Ελληνικό Μετρό προχωρά στην κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών για τη δημοπράτηση νέων συρμών στις αρχές του 2026. «Δεν μπορούμε ακόμα να πούμε πόσους, αλλά θα είναι αρκετοί και ικανοί ώστε να συμπληρώσουν το έργο της ΣΤΑΣΥ», σημείωσε.

Σε σχέση με τη γραμμή 4, ο πρώτος μετροπόντικας έχει ολοκληρώσει ήδη το 80% της διαδρομής του, ενώ ο δεύτερος βρίσκεται στο 33%. Στις μελλοντικές προτεραιότητες περιλαμβάνονται η επέκταση της γραμμής 2 προς Ίλιον και στη συνέχεια προς Γλυφάδα, οι επεκτάσεις της γραμμής 4 προς τα Μελίσσια και την Εθνική Οδό, η προέκταση προς Πετρούπολη, καθώς και η επέκταση της γραμμής 1 έως το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. «Επίσης, το Ελληνικό θα είναι μια “πόλη μες την πόλη”, όπου σίγουρα θα χρειαστούν τα μέσα σταθερής τροχιάς», είπε.

Αποφάσεις τώρα για τον περιορισμό του ΙΧ στην Αττική

Τρεις άξονες για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού ανέδειξε ο Θανάσης Τσιάνος, Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων: ανάπτυξη μέσων μαζικής μεταφοράς, ολοκλήρωση κρίσιμων οδικών αξόνων και επιβολή μέτρων περιορισμού της χρήσης ΙΧ. «Τα μέσα σταθερής τροχιάς φέρνουν ως και τέσσερις φορές πίσω τα λεφτά τους μέσα σε μια δεκαετία», τόνισε.

Για την Αττική, η οποία «έχει φτάσει σε σημείο οριακό», χαρακτήρισε αναγκαία έργα τον άξονα Ελευσίνα–Θήβα, τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού και της λεωφόρου Κύμης, τον κόμβο Σκαραμαγκά και την αναβάθμιση της λεωφόρου Βουλιαγμένης. Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη ενίσχυσης των ΜΜΜ.

«Η πολιτεία χρειάζεται να τρέξει, διότι όσο συνεχίζεται η οικονομική ανάπτυξη, τόσο θα αυξάνεται η κυκλοφοριακή συμφόρηση», είπε, επισημαίνοντας την απουσία εφαρμογής μέτρων διαχείρισης κυκλοφορίας. Σχετικά με τον περιορισμό του ωραρίου τροφοδοσίας τον χαρακτήρισε «αυτονόητο και ήδη θεσμοθετημένο μέτρο».

Πρότεινε ακόμη περιορισμό εισόδου παλαιών οχημάτων στο κέντρο, καθώς και τη δημιουργία μητροπολιτικού φορέα που θα αναλάβει ενιαίο συντονισμό. Ο ΣΕΣ, όπως είπε, έχει καταθέσει πλέγμα 25 προτάσεων για οριζόντια μέτρα που αφορούν την Αττική, τον Κηφισό και την Αττική Οδό.

Στις αρχές του 2026 η παράδοση των πρώτων ανακαινισμένων συρμών της γραμμής 1

Το σχέδιο αναβάθμισης των μέσων σταθερής τροχιάς της Αθήνας, συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ, παρουσίασε ο Αθανάσιος Κοτταράς, Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ. «Τα 100 εκατ. έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί και εκτελούνται, μετά από μία δεκαετία πλήρους αποεπένδυσης», είπε.

Παρά τις καθυστερήσεις στην ανάταξη των 14 συρμών της γραμμής 1 από την CAF, για τις οποίες η ΣΤΑΣΥ έχει ήδη επιβάλει πρόστιμα, οι πρώτοι ανακαινισμένοι συρμοί αναμένονται στις αρχές του 2026. «Θεωρούμε ότι τον Μάιο του 2027 θα έχει υλοποιηθεί η σύμβαση, θα έχουμε κάθε μήνα και έναν νέο συρμό στο δίκτυο», σημείωσε.

Έχουν κατατεθεί προτάσεις χρηματοδότησης για αναβάθμιση δέκα ακόμη συρμών της γραμμής 1 (1993–1994), καθώς και για αναβάθμιση και εγκατάσταση κλιματισμού σε συρμούς των γραμμών 2 και 3. Οι διαγωνισμοί αναμένονται το πρώτο εξάμηνο του 2026.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε 52 διαθέσιμους συρμούς από τους συνολικά 66, όταν πριν τέσσερα χρόνια ήταν 40. Στόχος είναι να έχουμε όλους τους συρμούς διαθέσιμους, για να μειώσουμε τις χρονοαποστάσεις», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η επιβατική κίνηση αυξάνεται κατά 8% το 2024 και αναμένεται επιπλέον 5% το 2025.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται η αντικατάσταση 32 χιλιομέτρων σιδηροτροχιών στις γραμμές 2 και 3, η αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης (20 εκατ. ευρώ), καθώς και η αντικατάσταση κλιμάκων σε όλες τις γραμμές, σε συνεργασία με την Ελληνικό Μετρό. Η σχετική πρόταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες.

Δρομολογείται, επίσης, η αναβάθμιση της γέφυρας Πουλόπουλου στα Πετράλωνα, η ενίσχυση των περιφράξεων στο ανοιχτό δίκτυο και η τελική απόφαση για την πλήρη ανακαίνιση του τμήματος Φάληρο–Πειραιάς, το οποίο σήμερα λειτουργεί μόνο με χαμηλές ταχύτητες.