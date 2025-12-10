Για πρώτη φορά μετά τη βιβλιοπαρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα αλλά και την παραίτηση του διευθυντή της «Αυγής» εξαιτίας του πρωτοσέλιδου της Κυριακής, συνεδρίασε σήμερα η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με αισθητές απουσίες βουλευτών, παρά την οδηγία που είχε δοθεί να είναι άπαντες παρόντες. Ανάμεσα στους βουλευτές που δεν παραβρέθηκαν στην αίθουσα της Γερουσίας του Κοινοβουλίου που έγινε η συνεδρίαση, ήταν ο Παύλος Πολάκης, γεγονός που σχολιάστηκε έντονα εντός του κόμματος, και η Ρένα Δούρου με τον Συμεών Κεδίκογλου, αλλά οι δύο τελευταίο ήταν αιτιολογημένοι καθώς βρίσκονταν σε αποστολή της Βουλής.

Παρόντες πέραν του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου ήταν η Όλγα Γεροβασίλη, ο Χάρης Μαμουλάκης, ο Κώστας Μπάρκας, ο Νίκος Παππάς, ο Γιώργος Γαβρήλος, ο Γιώργος Ψυχογιός, η Έλενα Ακρίτα, ο Διονύσης Καλαματιανός, ο Χρήστος Γιαννούλης, ο Μίλτος Ζιαμπάρας, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο Γιώργος Καραμέρος, η Πόπη Τσαπανίδου, η Καλλιόπη Βέττα, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, η Νίνα Κασιμάτη, η Κατερίνα Νοτοπούλου, η Μαρίνα Κοντοτόλη, ο Βασίλης Κόκκαλης, ο Γιώργος Παπαηλιού και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Ο Πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε εξαρχής την ανάγκη για πολιτική αλλαγή, επισημαίνοντας ότι «ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος και η κοινωνία δεν αντέχει άλλη αναμονή». Υπογράμμισε δε πως «η κοινωνία δεν ζητά απλώς μια ισχυρή αντιπολίτευση. Ζητά μια πειστική εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Απαιτεί πολιτική αλλαγή, γιατί δεν αντέχει μια τρίτη θητεία της δεξιάς. Και αυτή η αλλαγή δεν μπορεί να έρθει μέσα από τον κατακερματισμό του προοδευτικού χώρου και μικροκομματικούς υπολογισμούς. Αλλά μόνο με ενότητα, συνεργασία και ανασύνθεση. Ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος». Η φράση περί «κατακερματισμού» και «μικροκομματικών υπολογισμών» πήγαινε προφανώς προς τις προσωπικές επιδιώξεις και φιλοδοξίες του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Στη συνεδρίαση έγινε επίσης εκτενής αναφορά στο έργο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η οποία, όπως σημείωσε ο κ. Φάμελλος, «παρά τις δυσκολίες και τις διασπάσεις που μας στέρησαν τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παραμένει η πιο ενεργή ομάδα του κοινοβουλίου». Υπογράμμισε πως η προσπάθεια επανεκκίνησης και ανανέωσης του κόμματος, που υλοποιείται τον τελευταίο χρόνο, απέδειξε ότι μπορεί να υπάρξει προοδευτική αντιπολίτευση με συγκεκριμένες προγραμματικές προτάσεις και μεγάλα μεταρρυθμιστικά σχέδια.

Ο Πρόεδρος του κόμματος της ελάσσονος αντιπολίτευσης τόνισε ακόμη πως η ενότητα δεν είναι απλώς σύνθημα, αλλά ουσιαστική ανάγκη και στοιχείο των αξιών που υπηρετεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που εδώ και έναν χρόνο καταθέτει προτάσεις για συνεργασία των προοδευτικών κομμάτων και δυνάμεων, στη βάση ενός συγκεκριμένου μεταρρυθμιστικού προγράμματος για μια Προοδευτική Ελλάδα. Παράλληλα, ανέφερε ότι από την αρχή της χρονιάς υπάρχουν πρωτοβουλίες για διάλογο και συμπόρευση μέσα και έξω από τη Βουλή, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου, δημοκρατικού και προοδευτικού ψηφοδελτίου που θα δώσει διέξοδο στη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε ότι οι πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν εξυπηρετούν προσωπικές σκοπιμότητες, αλλά ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κοινωνίας για συνεργασία και πολιτική αλλαγή. «Βάζουμε το «εμείς» πάνω από το «εγώ», το πρόγραμμα πάνω από τις καρέκλες, την κοινωνία πάνω από τα κομματικά συμφέροντα», είπε, προσθέτοντας πως μόνο έτσι μπορεί να νικηθεί η κυβέρνηση της διαφθοράς και να επιτευχθεί προοδευτική κυβέρνηση με κοινωνική δικαιοσύνη, δημοκρατία και βιώσιμη ανάπτυξη.

Αναφέρθηκε επίσης στις πρόσφατες αγροτικές κινητοποιήσεις, τονίζοντας πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι μαζί με τους αγρότες στα μπλόκα και στηρίζει τα δίκαια αιτήματά τους». Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η κοινωνία δεν ενδιαφέρεται για το ποιος θα είναι δεύτερος στις εκλογές, αλλά για την απομάκρυνση της κυβέρνησης της Δεξιάς και των πολιτικών που επιβαρύνουν την κοινωνία.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη, με τον κ. Φάμελλο να τονίζει πως «ο Αλέκος θα είναι πάντα μαζί μας, ήταν πάντα ένα μεγάλο στήριγμα. Πολιτικά και συντροφικά», ενώ ο Διονύσης Καλαματιανός συμπλήρωσε ότι «πάντα τον νιώθουμε κοντά μας, να μας συντροφεύει».

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατέληξε απευθύνοντας μήνυμα δράσης λέγοντας πως: «Τώρα είναι η ώρα της δράσης. Τώρα πρέπει να τελειώνουμε οριστικά με αυτή την καταστροφική κυβέρνηση. Πρέπει να φύγουν το συντομότερο. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει να μάχεται, χωρίς ιδιοτέλεια και χωρίς εγωισμό για μια καλύτερη Ελλάδα. Μια προοδευτική Ελλάδα».