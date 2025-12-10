Ο Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας για το πρόσφατο ταξίδι του στις ΗΠΑ, δήλωσε ότι οι θυσίες των Ελλήνων αναγνωρίζονται στο εξωτερικό.

«Ήμουν στην Αμερική. Μπορώ να σας πω ότι οι θυσίες του ελληνικού λαού και τα επιτεύγματα αντιμετωπίζονται με πολύ μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση. Το γεγονός ότι την προηγούμενη εβδομάδα το πενταετές ή το δεκαετές ομόλογο της Ελλάδας διαπραγματευόταν χαμηλότερα από το αμερικανικό πενταετές ή δεκαετές ομόλογο, συνιστά μια πολύ μεγάλη εθνική επιτυχία η οποία ήρθε με μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού, την προηγούμενη δεκαετία, και μάλιστα η αναγνώριση αυτή έχει και διακομματικό πρόσημο, γιατί στη Γερουσία συναντηθήκαμε και με εκπροσώπους της Βουλής και από το ρεπουμπλικανικό και το δημοκρατικό κόμμα», είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο για τη δέσμευση, χρήση, μεταφορά και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα.

Επίσης, σημείωσε ότι η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως ένα παράδειγμα χώρας που προχώρησε στις μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να γίνουν.

«Το μεγάλο στοίχημα, το δικό μας, είναι η συνολική προκοπή να οδηγεί και σε ατομική ευημερία για τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης», είπε χαρακτηριστικά.