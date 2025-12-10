Ο τοπικός κυβερνήτης στο κατεχόμενο από τη Ρωσία τμήμα της ουκρανικής επαρχίας Χερσώνας, Βλαντίμιρ Σάλντο, δήλωσε στο Telegram ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν από ουκρανικό βομβαρδισμό σε νοσοκομείο της περιοχής.



«Οι τραυματίες λαμβάνουν ιατρική φροντίδα και ένας σοβαρά τραυματισμένος άνδρας βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας», τόνισε ο διορισμένος από τη Μόσχα τοπικός κυβερνήτης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.