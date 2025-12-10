Η Αρίνα Σαμπαλένκα, η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο αυτή τη στιγμή, δεν είναι θετική στο να συμμετέχουν τρανς άτομα στο επαγγελματικό τένις.

Τα τελευταία χρόνια και ειδικά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 κι έπειτα, ένα από τα θέματα συζήτησης είναι το αν τα τρανς άτομα θα πρέπει να συμμετέχουν κανονικά στα αγωνίσματα σαν γυναίκες, με την 27χρονη Λευκορωσίδα τενίστρια, Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη αυτή τη στιγμή, να μη βλέπει θετικά κάτι τέτοιο.

Έχοντας μπροστά της έναν αγώνα απέναντι στον Νικ Κύργιο, ένας αγώνας «μάχης των φύλων», η Σαμπαλένκα παραχώρησε συνέντευξη στον Πιρς Μόργκαν, ο οποίος της ανέφερε τη δήλωση που είχε κάνει το 2019 η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα, θρύλος του τένις, η οποία είχε ταχθεί κατά της συμμετοχής τρανς ατόμων στο επαγγελματικό τένις.

Άποψη με την οποία συμφωνεί και η Σαμπαλένκα, η οποία είπε σχετικά: «Δεν έχω τίποτα εναντίον των τρανς αθλητριών, αλλά πιστεύω ότι εξακολουθούν να έχουν τεράστιο πλεονέκτημα σε σχέση με μια γυναίκα. Δεν είναι δίκαιο για μια γυναίκα που δουλεύει μια ζωή για να φτάσει στο ανώτατο επίπεδο και να αντιμετωπίσει έναν βιολογικά ισχυρό άντρα. Προσωπικά δεν συμφωνώ με αυτό στον αθλητισμό».