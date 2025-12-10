Σε εξέλιξη βρίσκεται η ενημέρωση των βουλευτών της ΝΔ από τον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, στα γραφεία του κόμματος στην Πειραιώς, εν μέσω κλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Είχε προηγηθεί έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πορεία των πληρωμών σε αγρότες και κτηνοτρόφους. Προσερχόμενοι, οι γαλάζιοι βουλευτές σε δηλώσεις τους ανέφεραν, μεταξύ άλλων: «Χρειάζονται συζητήσεις και κυρίως να ενημερώσουμε κι εμείς για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν αγρότες της περιοχής μας. Είμαστε βουλευτές επαρχίας, είμαστε κοντά στην αγροτική παραγωγή» επισήμανε ο βουλευτής Μεσσηνίας, Περικλής Μαντάς και πρόσθεσε: «Είμαστε σε καλό δρόμο, νομίζω, και επειδή με τις τελευταίες εξελίξεις διαφαίνεται ότι θα υπάρξει και συνάντηση νομίζω ότι από κοινού μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν». Η βουλευτής Μαγνησίας και πρώην υπουργός, Ζέτα Μακρή, είπε: «Οι αγρότες έκαναν μεγάλη κινητοποίηση, η οποία ευτυχώς δεν είχε έκτροπα. Υπάρχουν επαγγελματικές τάξεις που πλήττονται. Είμαι απολύτως βέβαιη ότι η κυβέρνηση στα αιτήματα τους θα σκύψει με ενδιαφέρον και η λύση θα είναι σύντομη». Κληθείσα από τους δημοσιογράφους να σχολιάσει την δήλωση των έξι, είπε: «Δεν κρίνω ποτέ τους συναδέλφους μου».

Η βουλευτής Σερρών, Φωτεινή Αραμπατζή, η οποία συνυπέγραψε τη δήλωση των 6 για το Μέτρο 23, επέμεινε στην κριτική της λέγοντας: «Δεν κάναμε τίποτα περισσότερο από την άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ζητούμε κάτι που δεν είναι τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από το αυτονόητο, να πληρωθούν οι πραγματικοί δικαιούχοι του μέτρου 23. Οι άνθρωποι αυτοί ελέγχθηκαν κατά το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και κρίθηκαν πραγματικοί δικαιούχοι. Η απάντηση που έδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ έπρεπε να δοθεί αμέσως μετά την πληρωμή».

Την εκτίμηση ότι η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας θα είναι χρήσιμη έκανε ο βουλευτής Έβρου, Αναστάσιος Δημοσχάκης, ενώ ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Στράτος Σιμόπουλος, σημείωσε:

«Σήμερα είχαμε τα πρώτα δείγματα ότι η λογική αρχίζει να επικρατεί στα μπλόκα. Οι αγρότες, τα τρακτέρ δηλαδή, έφυγαν από το Βόλο και επίσης επικρατεί ηρεμία στην Κρήτη. Βλέπουμε ότι ο πρωθυπουργός συγκάλεσε σύσκεψη για το αγροτικό θέμα. Θεωρώ ότι σε λίγες ημέρες θα υπάρξει αυτή η πολυπόθητη συνάντηση για να ικανοποιήσει όποια είναι δίκαια αιτήματα των αγροτών» και πρόσθεσε: «Έχω πει ότι με τα μπλόκα εκβιάζεται και η κυβέρνηση και μέσω των μπλόκων εκβιάζεται η κοινωνία». Από την πλευρά του, άστοχη χαρακτήρισε τη δήλωση των 6 βουλευτών ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, λέγοντας: «Είναι σαν να λέμε ότι δεν πρέπει να γίνουν οι έλεγχοι. Δεν έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει αναλαμβάνοντας πολιτικό κόστος από την μετάπτωση στην ΑΑΔΕ για να έχουμε τέτοιες δηλώσεις. Είμαι πεπεισμένος ότι και οι αγρότες όταν συγκροτήσουν το συντονιστικό τους όργανο θα συζητήσουν με την κυβέρνηση. Στο τέλος της ημέρας θα πληρωθούν όλοι οι έντιμοι αγρότες».

Ο βουλευτής Μαγνησίας, Χρήστος Μπουκώρος, είπε: «Η κυβέρνηση ακούει τη διαμαρτυρία των αγροτών, γι’ αυτό είμαστε σήμερα εδώ για να ενημερωθούμε από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και για το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών και κυρίως για τον σχεδιασμό που υπάρχει για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας» και συμπλήρωσε: «Θα μεταφέρουμε τα προβλήματα που έχουν ανακύψει και θα ζητήσουμε την επίλυση τους. Γιατί όπου υπάρχει λογική και σωστός διάλογος πάντα οδηγούμαστε σε λύσεις».