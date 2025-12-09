Η πρώτη χώρα που αποφάσισε να εφαρμόσει ελάχιστη ηλικία 16 ετών για τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι η Αυστραλία. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, δέκα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες όπως Instagram, Snapchat, TikTok και YouTube, καλούνται να αποκλείσουν τους ανήλικους χρήστες από την πρόσβαση στις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Αν δεν συμμορφωθούν, οι πλατφόρμες θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμα που αγγίζουν τα 33 εκατομμύρια ευρώ, όπως ορίζει η νέα νομοθεσία. Αντιδράσεις έχει ξεσηκώσει ο νέος νόμος ανάμεσα στους τεχνολογικούς κολοσσούς και υπερασπιστές της ελεύθερης έκφρασης, ενώ γονείς και οργανώσεις που προασπίζουν τα δικαιώματα των παιδιών χαιρετίζουν τις νέες διατάξεις.

Η εφαρμογή του νέου νόμου στην Αυστραλία μπορεί να δημιουργήσει ένα ιστορικό προηγούμενο, το οποίο θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Μπαίνει έτσι και ένα τέλος στις συζητήσεις που γίνονται σε πολλά σημεία του πλανήτη, σχετικά με το αν μπορεί μια χώρα να απαγορεύσει τα παιδιά από τη χρήση τεχνολογιών που είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένες με τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε επισήμανε πως το νέο αυτό μέτρο έχει ως στόχο να στηρίξει τη νεολαία της χώρας, απαλλάσσοντάς την από το βάρος και την πίεση που υφίσταται από τη συνεχή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των αλγορίθμων τους. Κάλεσε δε τους νέους και τις νέες να απολαύσουν όσο περισσότερο μπορούν τις διακοπές που πλησιάζουν, επιλέγοντας να διαβάζουν ένα βιβλίο, να ξεκινήσουν ένα άθλημα ή να μάθουν ένα μουσικό όργανο, αντί να σκρολάρουν στο κινητό τους.