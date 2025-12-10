Ο Σέρχιο Ράμος έχει ανακοινώσει ότι θα αποχωρήσει ως ελεύθερος από τη Μοντερέι και δεν θέλει να παραμείνει στο Μεξικό, με τον ισπανικό Τύπο να υποστηρίζει πως είναι στο στόχαστρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μπορεί να είναι 39 ετών πλέον και να μετράει αντίστροφα για το τέλος της σπουδαίας καριέρας του, αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν έχει ακόμη… πέραση και μάλιστα στο υψηλότερο επίπεδο καθώς φέρεται να αποτελεί στόχο των «Κόκκινων Διαβόλων».

Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ δεν άρχισε καθόλου καλά τη φετινή σεζόν, μετά την τραγική περσινή, στη συνέχεια όμως κατάφερε να βελτιωθεί και βρίσκεται πλέον στο -1 από την 4η θέση της Premier League μετά τις πρώτες 15 αγωνιστικές.

Ο στόχος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι η έξοδος στο Champions League και θα προσπαθήσει να ενισχυθεί στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, με την ισπανική ιστοσελίδα «SER» να υποστηρίζει πως το όνομα του Ράμος βρίσκεται στη λίστα με τους υποψήφιους στόχους και πως ήδη έχει γίνει μια πρώτη συζήτηση.

Ο Αμορίμ φέρεται να επιθυμεί την απόκτηση ενός έμπειρου κεντρικού αμυντικού και μένει να φανεί αν αυτός θα είναι όντως ο πρώην παίκτης των Ρεάλ Μαδρίτης και Σεβίλλης ή θα στραφεί αλλού.