Σοκ έχει προκαλέσει στην εθνική Βελγίου, στη Λοκομοτίβ Νοβοσιμπίρσκ και γενικά στο παγκόσμιο βόλεϊ η είδηση ότι ο Σαμ Ντερού διαγνώστηκε με καρκίνο και θα αρχίσει άμεσα χημειοθεραπείες.

Ο 33χρονος Ντερού, αρχηγός της εθνικής Βελγίου, έκανε εξετάσεις ρουτίνας και έπαθε σοκ όταν οι γιατροί τού ανακοίνωσαν το σοβαρό πρόβλημα υγείας που υπάρχει και ότι θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα χημειοθεραπείες.

Τα νέα, φυσικά, πάγωσαν και τους συμπαίκτες του αλλά και τους αντιπάλους του, με τη Λοκομοτίβ Νοβοσιμπίρσκ να βγάζει ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε τα εξής…

«ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΣΑΜ!

Μετά από μια τυπική εξέταση, ο Σαμ Ντερού διαγνώστηκε με ογκολογική πάθηση και θα υποβληθεί σε χημειοθεραπεία. Το συμβόλαιό μας με τον παίκτη μας παραμένει σε ισχύ και παραμένει στην ομάδα, μαζί με εμάς. Όλες οι σκέψεις μας είναι με τον Σαμ και ευχόμαστε την ανάρρωσή του. Θα καταπολεμήσουμε αυτή την ασθένεια μαζί».

Ο Ντερού θα αρχίσει, πλέον, τη μάχη για τη ζωή του, με τους συμπαίκτες του αλλά και τους αντιπάλους του, στον αγώνα της Λοκομοτίβ με τη Φακέλ, να φοράνε μπλουζάκια με το εξής μήνυμα: «Για τον Σαμ. Παίζουμε για σένα. Είμαστε μαζί σε αυτή τη δύσκολη μάχη».