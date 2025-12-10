Η Σάμσουνσπορ ζήτησε από διάσημους οπαδούς της να στείλουν το μήνυμά τους ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (11/12) με την ΑΕΚ για το Europa Conference League και ένας εξ αυτών προκάλεσε με αυτό που είπε.

Η τουρκική ομάδα είναι στην 1η θέση της βαθμολογίας της League Phase με 10 βαθμούς, η Ένωση είναι στο -3 και η αναμέτρησή τους αναμένεται αμφίρροπη, με τους γηπεδούχους να προσπαθούν να φτιάξουν κλίμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Σάμσουνσπορ ζήτησε από διάσημους οπαδούς της να στείλουν το μήνυμά τους για τον αγώνα με τους «κιτρινόμαυρους» και ο Μαχσούτ Καράτσα, κωμικός με 3,5 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram και περισσότερο από ένα εκατομμύριο στο X (πρώην Twitter), προκάλεσε.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που ανέβηκε, ο Καράτσα λέει: «Το βίντεο στο οποίο έλεγε «θα γαμ… την ΑΕΚ» δεν το δέχθηκαν, γιατί μπορεί να προκαλούσε αντιδράσεις. Τέλος πάντων, καλό είναι κι αυτό».

Η Σάμσουνσπορ έχει μία από τις πιο καυτές έδρες στην Τουρκία και η ατμόσφαιρα θα είναι πολύ εχθρική για την ΑΕΚ στο παιχνίδι της Πέμπτης (11/12).