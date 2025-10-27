Ένα νεογέννητο μωρό έχασε τη ζωή του στη Ρωσία αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, η πεντάχρονη αδελφή του το πέταξε από παράθυρο 12 μέτρων.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη, ενώ τα δύο παιδιά είχαν μείνει μόνα στο σπίτι από τη μητέρα τους, καθώς ο σύζυγός της ήταν στη δουλειά, όπως αναφέρουν οι ρωσικές αρχές.

Περαστικοί άκουσαν μια κοπέλα να φωνάζει από το παράθυρο του τέταρτου ορόφου και στη συνέχεια αντίκρισαν το ακίνητο μωρό στο έδαφος. Μάρτυρες δήλωσαν ότι «τα γόνατά τους λύγισαν» μπροστά στο φρικτό θέαμα.

Οι διασώστες επιβεβαίωσαν τον θάνατο του μωρού, το οποίο ήταν 21 ημερών, αμέσως μετά την πτώση του σε τσιμεντένιο δάπεδο σε κατοικημένο κτήριο στο χωριό Βασιλίεβο της Ρωσίας.

«Έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα για τον θάνατο του βρέφους», δήλωσε η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή.

Η μητέρα τους πλέον αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης. Οι αρχές διερευνούν εάν η πεντάχρονη ένιωσε «ζήλια» για το νέο μωρό και γιατί η μητέρα άφησε μόνα τα παιδιά στο σπίτι. Ένα από τα δημοσιεύματα ανέφερε ότι η μητέρα επισκεπτόταν μια φίλη της εκείνη την ώρα, αναφέρει η Daily Mail.

«Οι ενέργειες των γονέων που άφησαν τα παιδιά χωρίς επίβλεψη, καθώς και άλλες πιθανές εκδοχές, ερευνώνται», αναφέρεται.

Τοπικές πηγές ανέφεραν επίσης ότι «το κορίτσι ήταν αναστατωμένο που υπήρχε άλλο παιδί στο διαμέρισμα και από ζήλια πέταξε το βρέφος από το παράθυρο».

Ο επικεφαλής της περιοχής Ζελενοτόλσκ, Ταταρστάν, Μιχαήλ Αφανάσιεφ, δήλωσε: «Οι αρχές διερευνούν την κατάσταση. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του θανόντος και καλώ όλους τους γονείς να είναι προσεκτικοί και να μην αφήνουν ποτέ τα παιδιά τους μόνα».