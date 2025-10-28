Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι φυλακές του Κορυδαλλού εξαιτίας ενός όπλο που βρέθηκε και έφερε γεμιστήρα με οκτώ σφαίρες.

Το όπλο εντοπίστηκε θαμμένο στο προαύλιο της 5ης πτέρυγας, όπου κρατούνται οι πιο σκληροί ποινικοί της χώρας, μεταξύ αυτών και μέλη της τουρκικής μαφίας.

Οι Αρχές, όπως μετέδωσε το πρωί της 28ης Οκτωβρίου η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και εκτιμούν πως το πιστόλι προοριζόταν για απόδραση ή απόπειρα ομηρίας σωφρονιστικού υπαλλήλου.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν ποιοι κρατούμενοι μπορεί να είχαν πρόσβαση στον χώρο όπου ήταν θαμμένο το όπλο και πώς εισήχθη στις φυλακές το επικίνδυνο αντικείμενο.