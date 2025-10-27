Ένα ζευγάρι δισεκατομμυριούχων από το Χιούστον δεσμεύτηκε να δωρίσει το 95% της περιουσίας του, που αγγίζει τα 11 δισ. δολάρια σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, ενώ τα υπόλοιπα 550 εκατομμύρια δολάρια θα πάνε στους απογόνους τους.

Ο Ριτς και η Νάνσι Κίντερ δήλωσαν στον ειδησεογραφικό σταθμό ABC13 του Χιούστον πως ελπίζουν τα παιδιά τους να ακολουθήσουν τα βήματά τους, κάνοντας και αυτά φιλανθρωπικές δωρεές.

«Θέλω τα εγγόνια μας να είναι περήφανα για εμάς — και πιστεύω πως είναι», λέει η Νάνσι Κίντερ. «Κυρίως, όμως, θέλω να ξέρουν ότι περιμένουμε κι εκείνα να κάνουν το ίδιο όταν μεγαλώσουν. Να δώσουν πίσω, γιατί δεν είναι όλα για εμάς, πρέπει να συνεχίσουν αυτό που ξεκινήσαμε».

Οι Ριτς και Νάνσι Κίντερ είναι δισεκατομμυριούχοι με έδρα το Χιούστον, γνωστοί για τη σημαντική φιλανθρωπική τους δράση.

Ο Ριτς Κίντερ είναι συνιδρυτής της Kinder Morgan, ενός ενεργειακού κολοσσού του οποίου η κεφαλαιοποίηση ξεπερνά τα 66 δισεκατομμύρια δολάρια και το 2025 κατέλαβε τη θέση 193 στη λίστα Fortune 500.

Η Νάνσι Κίντερ ηγείται του Kinder Foundation, που ίδρυσε μαζί με τον σύζυγό της το 1997. Μέσα από αυτό, το ζευγάρι έχει «επενδύσει» πάνω από 700 εκατομμύρια δολάρια σε έργα που αναμορφώνουν το Χιούστον — από αστικούς πράσινους χώρους και εκπαιδευτικά προγράμματα μέχρι πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων.

Η Νάνσι, παράλληλα, προεδρεύει του Downtown Park Corp. και του Kinder Institute for Urban Research στο Πανεπιστήμιο Ράις.

Οι Κίντερ συγκαταλέγονται στους πλουσιότερους κατοίκους του Χιούστον και ήταν από τους πρώτους που υπέγραψαν το Giving Pledge, την πρωτοβουλία φιλανθρωπίας που ξεκίνησαν το 2010 οι Μπιλ Γκέιτς, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς και Γουόρεν Μπάφετ, με στόχο να ενθαρρύνουν τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου να δεσμευθούν δημόσια ότι θα διαθέσουν τουλάχιστον το ήμισυ της περιουσίας τους σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, εν ζωή ή μετά θάνατον.

Από την ίδρυσή του, το Kinder Foundation έχει προσφέρει, σύμφωνα με το Fortune, πάνω από 890 εκατομμύρια δολάρια σε δωρεές.

Ωστόσο, παρότι μέχρι τον Αύγουστο 256 άτομα, ζευγάρια ή οικογένειες έχουν υπογράψει το Giving Pledge, το Ινστιτούτο Μελετών Πολιτικής διαπιστώνει ότι ο πλούτος των πλουσιότερων του κόσμου εξακολουθεί να αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό απ’ ό,τι οι δωρεές τους.