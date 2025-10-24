Η Stoiximan συνεχίζει να επενδύει στη νέα γενιά μέσα από το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας “Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν”, που εδώ και οκτώ χρόνια δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες μαθητές από όλη την Ελλάδα να ανακαλύψουν τη χαρά της μάθησης με σύγχρονους, δημιουργικούς και βιωματικούς τρόπους.

Με περισσότερους από 70.000 μαθητές να έχουν ήδη συμμετάσχει, το πρόγραμμα επιστρέφει φέτος με νέες συνεργασίες, καινοτόμες δράσεις και έμφαση στη βιωσιμότητα και την κοινωνική ενσωμάτωση.

1. Τι είναι το πρόγραμμα “Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν”;

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία εταιρικής υπευθυνότητας της Stoiximan που ξεκίνησε το 2017, με στόχο να υποστηρίξει τη μάθηση, τη φαντασία και τη συνεργασία μέσα από δωρεάν εκπαιδευτικές εμπειρίες εκτός σχολικής αίθουσας.

Οι μαθητές συμμετέχουν δωρεάν σε δράσεις, επισκέψεις και εργαστήρια που τους βοηθούν να γνωρίσουν τον κόσμο γύρω τους, να αναπτύξουν δεξιότητες και να καλλιεργήσουν αξίες όπως η ομαδικότητα, η ενσυναίσθηση και η υπευθυνότητα.

2. Τι νέο φέρνει ο φετινός κύκλος;

Η νέα χρονιά σηματοδοτεί έναν ακόμα πιο διευρυμένο και βιωματικό κύκλο δραστηριοτήτων.

Περισσότεροι από 6.500 μαθητές ηλικίας 9–17 ετών θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δράσεις που ενισχύουν τη δημιουργικότητα, τη γνώση και την περιβαλλοντική συνείδηση.

Φέτος, το πρόγραμμα συνεργάζεται για πρώτη φορά με τον περιβαλλοντικό οργανισμό ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι δράσεις με φορείς όπως η Οργάνωση Γη, ο ΣΚΕΠ, η Agále και το The Tipping Point.

Η θεματική της βιωσιμότητας βρίσκεται στο επίκεντρο, με εργαστήρια και επισκέψεις που εμπνέουν τα παιδιά να κατανοήσουν την αξία της φύσης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

3. Πού πραγματοποιούνται οι δράσεις;

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και διαδικτυακά για μαθητές από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Φέτος οι Μικροί Ήρωες ταξιδεύουν και εκτός των δύο μεγάλων αστικών κέντρων και φτάνει μέχρι το Νυμφαίο της Φλώρινας και τον Αρκτούρο.

Στην Αθήνα , οι συμμετέχοντες επισκέπτονται το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο , το Παιδικό & Εφηβικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου , το διαδραστικό εργαστήριο «Αποτυπώματα» του ΣΚΕΠ και συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα της Οργάνωσης Γης και του Ag á le .





, οι συμμετέχοντες επισκέπτονται το , το , το διαδραστικό εργαστήριο και συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα της και του . Στη Θεσσαλονίκη , οι μαθητές γνωρίζουν από κοντά το Παιδικό Μουσείο , το ΝΟΗΣΙΣ – Κέντρο Διάδοσης Επιστημών , και το Ολυμπιακό Μουσείο .





, οι μαθητές γνωρίζουν από κοντά το , το , και το . Παράλληλα, μέσω διαδικτυακών δράσεων με το The Tipping Point και τον Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής STEM, συμμετέχουν σχολεία από απομακρυσμένες περιοχές, ενισχύοντας την ισότητα στην πρόσβαση στη γνώση.

4. Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, με δράσεις προσαρμοσμένες ανά ηλικιακή ομάδα.

Ιδιαίτερη θέση έχει η συμμετοχή σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς οι “Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν” δίνουν προτεραιότητα στη συμπερίληψη και την αλληλεγγύη, με κοινές δράσεις που φέρνουν κοντά παιδιά με και χωρίς αναπηρίες.

5. Πώς μπορεί ένα σχολείο ή σύλλογος γονέων να δηλώσει συμμετοχή;

Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει και γίνονται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας iroes.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί ή εκπρόσωποι συλλόγων γονέων και κηδεμόνων μπορούν εύκολα να επιλέξουν τις δράσεις που ταιριάζουν στα ενδιαφέροντα και την ηλικία των μαθητών τους, εξασφαλίζοντας δωρεάν συμμετοχή στα διαθέσιμα προγράμματα.

+1. Ποιος είναι ο ευρύτερος στόχος των “Μικρών Ηρώων”;

Μέσα από όλα τα προγράμματα της πρωτοβουλίας “Μικροί Ήρωες”, η Stoiximan στηρίζει τις τοπικές κοινότητες και ειδικά τις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες στη γνώση, τον πολιτισμό και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι να δημιουργήσει τα εφόδια για τους “ήρωες” του αύριο – παιδιά που σκέφτονται δημιουργικά, συνεργάζονται και νοιάζονται για τον κόσμο γύρω τους.

Οι “Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν” δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης -είναι μια πλατφόρμα έμπνευσης, συμμετοχής και κοινωνικής προσφοράς.

Μέσα από τη σταθερή στήριξη της Stoiximan και τη συνεργασία με φορείς που μοιράζονται το ίδιο όραμα, συνεχίζει να μεγαλώνει γενιές παιδιών που πιστεύουν πως η γνώση, η ενσυναίσθηση και η δημιουργικότητα μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο.

Δηλώστε συμμετοχή και μάθετε περισσότερα για τις δράσεις της Αθήνας

Δηλώστε συμμετοχή και μάθετε περισσότερα για τις δράσεις της Θεσσαλονίκης

Δηλώστε συμμετοχή και μάθετε περισσότερα για τις δράσεις στην Υπόλοιπη Ελλάδα