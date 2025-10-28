Σκηνές βγαλμένες από κινηματογραφική περιπέτεια εκτυλίχθηκαν τη Δευτέρα σε αυτοκινητόδρομο του Λος Άντζελες, όταν μια καταδίωξη υψηλής ταχύτητας κατέληξε σε τραγωδία. Ένας άνδρας, ο οποίος νωρίτερα είχε σκοτώσει αστυνομικό, βρήκε δραματικό τέλος όταν το όχημα ενός εκτός υπηρεσίας αστυνομικού συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα του.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο ύποπτος οδηγούσε τη μηχανή του με ιλιγγιώδη ταχύτητα που έφτανε τα 270 χλμ/ώρα, προσπαθώντας να διαφύγει. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί που μετέδιδαν ζωντανά την καταδίωξη κατέγραψαν τη στιγμή της σύγκρουσης: ο αναβάτης, την ώρα που άφηνε για λίγο το τιμόνι για να φτιάξει ένα σακίδιο, χάνει τον έλεγχο και εκτοξεύεται στον αέρα, προσγειωνόμενος βίαια στην άσφαλτο.

🚨#BREAKING: Watch as a high-speed police motorcycle pursuit takes a shocking turn when a car deliberately rams into the suspect’s bike. The suspect, who was armed was sent crashing in a dramatic end to the chase. pic.twitter.com/1GZftzmKsz — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) October 27, 2025

Το θέαμα κόβει την ανάσα — η μηχανή περνάει ξυστά δίπλα του, γλιτώνοντας για ελάχιστα εκατοστά να τον χτυπήσει στο κεφάλι.

Όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια, το αυτοκίνητο που ενεπλάκη στη σύγκρουση οδηγούσε εκτός υπηρεσίας αστυνομικός της Δίωξης Ναρκωτικών, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, ενεργούσε νόμιμα επιχειρώντας να σταματήσει τον ένοπλο δράστη.

Η φονική αυτή καταδίωξη είχε ξεκινήσει λίγη ώρα νωρίτερα, όταν οι αρχές ειδοποιήθηκαν για άνδρα που απειλούσε γυναίκα με όπλο. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ο ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον των αστυνομικών, σκοτώνοντας τον βοηθό σερίφη Άντριου Νούνιεζ με μία σφαίρα στο κεφάλι.

Ο Νούνιεζ, μόλις 6 χρόνια στην υπηρεσία, ήταν πατέρας μιας δίχρονης κόρης, ενώ η σύζυγός του κυοφορεί το δεύτερο παιδί τους. Πίσω του αφήνει τη μητέρα και τα τέσσερα αδέλφια του, με τους συναδέλφους του να μιλούν για έναν άνθρωπο «γεννημένο να υπηρετεί».