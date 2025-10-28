Δύο νέες αφίξεις μεταναστών καταγράφηκαν ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου στα νότια της Κρήτης.

Συνολικά 117 άτομα έφτασαν με λέμβους σε Ιεράπετρα και Καλούς Λιμένες, ανάμεσα τους, γυναίκες και παιδιά.

Τα 60 άτομα τα οποία εντοπίστηκαν στους Καλούς Λιμένες του δήμου Φαιστού όπως μεταδίδει η ΕΡΤ αποβιβάστηκαν μόνα τους στην παραλία κινητοποιώντας τις αρμόδιες αρχές, τον δήμο και τον Ερυθρό Σταυρό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι μετανάστες δήλωσαν ότι προέρχονται από το Σουδάν, την Αίγυπτο, το Μπαγκλαντές και την Ερυθραία. Ανάμεσα τους είναι 6 γυναίκες και 5 παιδιά ηλικίας από ενός έως έξι ετών. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της καταγραφής και της ταυτοποίησης οι μετανάστες θα μεταφερθούν στο χώρο του παλαιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Η δεύτερη λέμβος στην οποία επέβαιναν 57 μετανάστες εντοπίστηκε, τις πρωινές ώρες, δυτικά της Νήσου Χρυσής, 11 μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Αμέσως στήθηκε επιχείρηση διάσωσης υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου συντονισμού έρευνας διάσωσης και το ναυαγοσωστικό σκάφος του Λ.Σ.-EΛ.AK που έπλευσε στο σημείο, διέσωσε τους αλλοδαπούς. Πρόκειται για Αιγύπτιους και Σουδανούς και ανάμεσα τους μια γυναίκα και παιδιά κάτω των 10 ετών. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο μικρό κλειστό γυμναστήριο της Ιεράπετρας όπου ο Δήμος έχει οργανώσει την διαμονή και την διατροφή τους. Τα παιδιά και η γυναίκα εξετάστηκαν από γιατρούς του νοσοκομείου της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες όλοι είναι καλά στην υγεία τους.