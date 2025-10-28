«Το διαχρονικό μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου του 1940 είναι η απόφαση του ελληνικού λαού να προασπίσει την ανεξαρτησία του», αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Αμύνης, Νίκος Δένδιας, σε ανάρτηση του στο Χ για την Εθνική μας επέτειο.

Το διαχρονικό μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου του 1940 είναι η απόφαση του ελληνικού λαού να προασπίσει την ανεξαρτησία του.

Το διαχρονικό μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου του 1940 είναι η απόφαση του ελληνικού λαού να προασπίσει την ανεξαρτησία του.



Για να μπορεί η Ελλάδα να επαναδιατυπώνει το «ΟΧΙ» απέναντι σε κάθε απειλή, προχωράμε στην «Ατζέντα 2030». Τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των ελληνικών Ενόπλων… pic.twitter.com/AwU71oR7l6 — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 28, 2025

«Για να μπορεί η Ελλάδα να επαναδιατυπώνει το “ΟΧΙ” απέναντι σε κάθε απειλή, προχωράμε στην “Ατζέντα 2030”. Τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που έχει γίνει στο νέο ελληνικό κράτος», συμπληρώνει.