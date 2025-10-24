Η Golden Home, η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία real estate, παρουσιάζει μια νέα εποχή. Νέα εταιρική ταυτότητα, φρέσκια αισθητική, σύγχρονη επικοινωνία, αλλά πάνω απ’ όλα, μια νέα προσέγγιση στον τρόπο που «μιλά» με τους ανθρώπους της και την αγορά. Για το πώς γεννήθηκε η ιδέα του rebranding και τι σημαίνει στην πράξη, μιλούν ο Κωνσταντίνος Γαλάτης, Deputy CEO της Golden Home και ο Κωνσταντίνος Τσάλλας, Marketing & Communications Director.

Το νέο website αποτελεί ένα από τα πιο ορατά δείγματα αυτής της αλλαγής. H ψηφιακή «πύλη» στη νέα φιλοσοφία της Golden Home: σύγχρονη, ανθρώπινη και πάντα εξελισσόμενη.

Πλήρως ανανεωμένο, με πάνω από 70.000 διαθέσιμα ακίνητα , μοντέρνο σχεδιασμό και εύκολη πλοήγηση

, μοντέρνο σχεδιασμό και εύκολη πλοήγηση Ένα user friendly εργαλείο που διευκολύνει καθημερινά χιλιάδες χρήστες να βρουν το ακίνητο που αναζητούν

που διευκολύνει καθημερινά χιλιάδες χρήστες να βρουν το ακίνητο που αναζητούν Mέσα από τη σελίδα καριέρας ανοίγει νέες ευκαιρίες συνεργασίας με επαγγελματίες του real estate

«Η αλλαγή εικόνας ήταν μια φυσική εξέλιξη»

«Η Golden Home έχει αναπτυχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, έχοντας ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της, το δίκτυό της και κυρίως, την εμπιστοσύνη του κοινού», εξηγεί ο Κωνσταντίνος Γαλάτης. «Κάποια στιγμή αντιληφθήκαμε ότι η εικόνα μας δεν αποτύπωνε πια αυτό που πραγματικά είμαστε. Δεν επρόκειτο απλώς για μια ανάγκη “ανανέωσης”, αλλά για κάτι πιο ουσιαστικό: να δείξουμε την ωριμότητα μιας εταιρείας που εξελίσσεται και συνεχίζει να πρωτοπορεί. Η αλλαγή εικόνας ήταν, λοιπόν, μια φυσική εξέλιξη. Ένα βήμα που σχεδιάζαμε για καιρό και το υλοποιήσαμε την κατάλληλη στιγμή» αναφέρει ο ίδιος.

«Το rebranding δεν είναι απλώς αισθητική αλλαγή, αλλά νέα νοοτροπία»

Ο Κωνσταντίνος Τσάλλας σημειώνει: «Από τη δική μας πλευρά, το rebranding δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ, απλώς, ως “αλλαγή λογοτύπου”. Ήταν μια διαδικασία αυτογνωσίας: ποιοι είμαστε σήμερα, τι θέλουμε να εκπέμπουμε και κυρίως, πώς θέλουμε να μας βλέπει ο κόσμος. Αλλάξαμε λοιπόν το οπτικό μας αποτύπωμα, το logo, τα χρώματα, την εταιρική ταυτότητα, αλλά και τον τρόπο που επικοινωνούμε. Θέλαμε να φύγουμε από το αυστηρό, “επαγγελματικό” ύφος και να δείξουμε μια ανθρώπινη πλευρά, πιο κοντά στην καθημερινότητα των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται. Αυτό που πραγματικά είμαστε, δηλαδή. Η επιλογή της νέας μας εταιρικής εικόνας δεν έγινε τυχαία. Επιθυμία μας ήταν να αποπνέει φως, αισιοδοξία, ενέργεια, όλα όσα θέλουμε να συνδέει κάποιος με τη Golden Home».

«Η απόφαση πάρθηκε συλλογικά και ήταν αλλαγή φιλοσοφίας»

Κωνσταντίνος Γαλάτης, Deputy CEO, Golden Home

«Το πιο όμορφο κομμάτι σε όλη αυτή τη διαδικασία ήταν ότι υπήρχε συνέργεια», υπογραμμίζει ο Κωνσταντίνος Γαλάτης και συνεχίζει: «Δεν ήταν μια “άνωθεν” απόφαση. Προήλθε από διάλογο και από κοινού στόχευση. Θέλαμε το brand μας να εκφράζει τους ανθρώπους μας, όχι να τους επιβάλλεται. Και πιστεύω ότι το πετύχαμε. Η αλλαγή έγινε με γνώμονα να είμαστε πιο αληθινοί».

«Αλλάξαμε την εμπειρία του χρήστη, όχι μόνο την εικόνα»

Όπως εξηγεί ο Κωνσταντίνος Τσάλλας, «το rebranding αγκάλιασε κάθε σημείο επαφής με τον κόσμο, από την εταιρική ταυτότητα μέχρι την εμπειρία του χρήστη στο website μας. Η νέα μας ιστοσελίδα είναι σύγχρονη, οπτικά “στο σήμερα”, ακολουθώντας τα best practices της αγοράς. Δεν είναι, όμως, μόνο αυτό. Λειτουργικά ανταποκρίνεται πιο γρήγορα και παρέχει ένα πολύ πιο φιλικό περιβάλλον στον χρήστη. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο website, που δείχνει το ποιοι είμαστε σήμερα».

Κωνσταντίνος Τσάλλας, Marketing & Communications Director, Golden Home

«Οι άνθρωποι είναι το brand»

«Ό,τι κι αν αλλάξεις εξωτερικά, αν δεν έχεις μαζί σου, δίπλα σου τους ανθρώπους σου, δεν έχεις αλλάξει πραγματικά», επισημαίνει ο Κωνσταντίνος Γαλάτης. «Η Golden Home ήταν και θα παραμείνει μια εταιρεία ανθρώπων, συνεργατών, ομάδων, που χτίζουν καθημερινά σχέσεις εμπιστοσύνης. Το νέο μας προφίλ τους εκφράζει, γιατί είναι πιο κοντά στη γλώσσα και στην κουλτούρα τους. Αυτό που λέμε συχνά είναι πως οι άνθρωποι είναι το brand. Και το brand μας, τώρα, τους αντικατοπτρίζει» επισημαίνει χαρακτηριστικά.

«Η νέα εικόνα είναι η αρχή, όχι το τέλος»

«Το rebranding δεν αποτελεί τελικό σημείο προσέγγισης για εμάς, αλλά πρόκειται για την αρχή μιας νέας διαδρομής», εξηγεί ο Κωνσταντίνος Τσάλλας. «Τώρα που δημιουργήσαμε μια δυνατή, σύγχρονη και πιο ανθρώπινη ταυτότητα, το στοίχημα είναι να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε, ακούγοντας τις επιθυμίες των πελατών μας και ακολουθώντας τις τάσεις της αγοράς ακινήτων. Η εικόνα αλλάζει εύκολα. Το δύσκολο, αλλά και πιο σημαντικό είναι να κρατήσεις τη συνέπεια που κάνει τον κόσμο να σε πιστεύει» σημειώνει ο ίδιος.

Η Golden Home σήμερα εκφράζει μια νέα εποχή

«Είμαστε σε μια εποχή ωριμότητας», τονίζει ο Κωνσταντίνος Γαλάτης. «Έχουμε διανύσει μια μακρά πορεία, έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη χιλιάδων πελατών και τώρα ήρθε η στιγμή να μεταβούμε στο επόμενο κεφάλαιο. Η αλλαγή εικόνας είναι σίγουρα ένα επικοινωνιακό στοιχείο, αλλά παράλληλα για εμάς είναι κάτι το πολύ βαθύτερο. Αντιπροσωπεύει τον τρόπο που σκεφτόμαστε, που λειτουργούμε και που βλέπουμε το μέλλον. Η Golden Home αλλάζει και αλλάζει για να μπορεί να εξελίσσεται συνεχώς, βελτιώνοντας τις υπηρεσίες της και τον τρόπο που εξυπηρετεί αυτούς που την εμπιστεύονται» προσθέτει χαρακτηριστικά.

Ποια είναι η Golden Home

Η Golden Home ιδρύθηκε το 2011 και αποτελεί σήμερα την κορυφαία ελληνική εταιρεία ακινήτων, με το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο στην εγχώρια αγορά: 70.000 διαθέσιμα ακίνητα και περισσότερους από 710.000 πελάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με 12 ιδιόκτητα καταστήματα σε στρατηγικά σημεία της χώρας και πάνω από 1.200 επαγγελματίες συμβούλους ακινήτων, η Golden Home προσφέρει καθημερινά εξατομικευμένες λύσεις για αγοραστές, πωλητές, επενδυτές και ενοικιαστές, διασφαλίζοντας αξιοπιστία, ταχύτητα και απόλυτη διαφάνεια σε κάθε συναλλαγή.

Η επιτυχία της Golden Home βασίζεται στην καινοτομία, την τεχνολογία και την ανθρώπινη προσέγγιση. Επενδύει συνεχώς σε νέες πλατφόρμες, ψηφιακά εργαλεία και εκπαίδευση των ανθρώπων της, ώστε να προσφέρει μια ασύγκριτη εμπειρία εξυπηρέτησης, με συνέπεια και επαγγελματισμό.

