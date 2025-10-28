Σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένη νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο μία 70χρονη γυναίκα, μετά την επίθεση που δέχτηκε με πέτρα από ένα άτομο διαταραγμένο ψυχικά.

Όλα συνέβησαν το πρωί της περασμένης Παρασκευής στην περιοχή της Γλυφάδας και συγκεκριμένα στη 2η μαρίνα επί της οδού Διαδόχου Παύλου.

Το άτομο που πραγματοποίησε την επίθεση έχει συνολικά αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα που είχε νοσηλευτεί και χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνο από τους αστυνομικούς.

Η σύλληψή του έγινε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ που έσπευσαν στην περιοχή, ενώ στο Α.Τ. Γλυφάδας που οδηγήθηκε σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για βαριά και επικίνδυνη σωματική βλάβη.