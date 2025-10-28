Όλο και περισσότερες είναι οι πληροφορίες που βλέπουν το «φως» και αφορούν την εν ψυχρώ δολοφονία του 52χρονου που διασκέδαζε στη γιορτή του κάστανου στην Κίσσαμο της Κρήτης. Οι Αρχές έκαναν φύλλο και φτερό το αγροτεμάχιο του 23χρονου δράστη ενώ σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Ο 22χρονος που παραδόθηκε στις Αρχές λίγες ώρες μετά το φονικό συνελήφθη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία και παραβάσεις που αφορούν όπλα στα Χανιά, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Σε έρευνα που έγινε σε αγροτεμάχιο σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πυροβόλο όπλο με γεμιστήρα.

«Είναι κοροϊδία να μιλάμε για νόμιμα όπλα στην Κρήτη»

Ο Απόστολος Λύτρας, δικηγόρος του 22χρονου δράστη της δολοφονίας στην Κίσσαμο μιλάει στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» και αναφέρει ότι ο δράστης είδε το 55χρονο θύμα να κατευθύνεται απειλητικά προς το μέρος, έγινε ένα επεισόδιο και από τον φόβο του ο δράστης πυροβόλησε.

«Είναι κοροϊδία να μιλάμε για νόμιμα όπλα στην Κρήτη» είπε.

«Τον φώναζαν “Πάσσαρη”, επειδή ήταν οξύθυμος» λέει η σύζυγος του θύματος

«Ο ένας κρύβει τον άλλον» τόνισε μιλώντας το πρωί της 28ης Οκτωβρίου στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», η σύζυγος του 52χρονου θύματος.

«Βγαίνουν αναληθή πράγματα στον αέρα για έναν άνθρωπο που δεν έχουμε ακόμα κηδέψει. Δεν ήμουν στο γλέντι, πριν από μία εβδομάδα έχασα δικό μου άνθρωπο και πενθούσα, δεν μπορούσα να πάω», είπε.

«Τα τελευταία 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν. Υπόβοσκε πάντα ένα μίσος. Είχε στιγματιστεί ο άνθρωπός μου. Του είχαν βγάλει αυτό το προσωνύμιο (σ.σ: Πάσσαρης), επειδή ήταν οξύθυμος. Όταν τον πείραζες ήθελε να δικαιωθεί με κάποιον τρόπο» υπογράμμισε.

«Δεν θα μάθετε ποτέ την καθαρή αλήθεια εδώ, ο ένας κρύβει τον άλλον. Τον άνθρωπό μου θα τον θάψω στο χωριό μου, τον πρόδωσε το χωριό του. Αν τους ρωτήσετε, μόνο άσχημα λόγια έχουν να πουν γι’ αυτόν» δήλωσε μεταξύ άλλων.

Όπως ανέφερε η σύζυγος του θύματος, πριν από δύο χρόνια μέλη της οικογένειας του δράστη επιτέθηκαν και έσπασαν τα πάντα στο σπίτι της μητέρας του 52χρονου.

«Ο σύζυγός μου ήταν αρκετά θυμωμένος μέσα του και μπορεί κάποιες φορές, εάν τον έβλεπε κάπου, θα μπορούσε να του πει κάτι» σημείωσε κλείνοντας.