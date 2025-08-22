Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στη θέση Γκορίτσα στον Ασπρόπυργο, όταν ομάδα νεαρών ατόμων, πιθανότατα Ρομά, έκλεισε τον δρόμο σε απορριμματοφόρο και επιτέθηκε στους τρεις εργαζόμενους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πιο σοβαρά τραυματίας είναι ο 56χρονος που οδηγούσε το όχημα συλλογής των απορριμμάτων, ενώ οι άλλοι δύο συνάδελφοι έχουν τραυματιστεί αλλά δεν επιθυμούσαν να πάνε σε νοσοκομείο.

Σε ό,τι αφορά τον 56χρονο, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση αλλά εκτός κινδύνου.

Την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης – Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, έχοντας εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στην ευρύτερη περιοχή.