Άστατος θα είναι σήμερα Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 ο καιρός με έντονα φαινόμενα να αναμένονται κυρίως στα ανατολικά και στα νότια και χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Πιο αναλυτικά, στο Αιγαίο και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες. Βροχές θα σημειωθούν στο Αιγαίο, στην Κρήτη και στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, οι οποίες σταδιακά θα περιοριστούν στο Αιγαίο και στην Κρήτη και θα εξασθενήσουν. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη, ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές περιοχές της Στερεάς και της Πελοποννήσου έως το μεσημέρι. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -2 έως 9 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 14, στη Θεσσαλία από 3 έως 13, στην Ήπειρο από 1 έως 13, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 4 έως 14, στα νησιά του Ιονίου από 6 έως 14, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 6 έως 10, στις Κυκλάδες από 7 έως 10, στα Δωδεκάνησα από 11 έως 14 και στην Κρήτη από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 6 έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, ενώ πρόσκαιρες βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν έως το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια του νομού 4 έως 6 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου.