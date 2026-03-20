Συνεχίζεται και σήμερα Παρασκευή 20 Μαρτίου η απεργία των οδηγών ταξί και το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, να καλεί στις 10:30 συγκέντρωση στα γραφεία του, χωρίς τα οχήματά τους.

Ο κλάδος αντιδρά στο προωθούμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που έχει εισαχθεί προς συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής και βρίσκεται σε διαδικασία προς ψήφισή του.

Μεταξύ των αιτημάτων του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) βρίσκεται η παράταση του μέτρου για την ηλεκτροκίνηση που προωθεί το αρμόδιο υπουργείο μέχρι το 2035, καθότι υποστηρίζουν πως είναι πολύ ακριβά τα οχήματα και δεν υπάρχουν και οι υποδομές ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες αυτών των οχημάτων.

Κεντρικό σημείο της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση, αποτελεί το άρθρο 52 το οποίο αφορά τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης με οδηγό. Οι εκπρόσωποι των ταξί υποστηρίζουν πως αυτή η ρύθμιση, ανοίγει το δρόμο σε εταιρείες ενοικιαζομένων με οδηγό, δημιουργώντας, όπως αναφέρουν, συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς θα πραγματοποιούν αστικές κούρσες.

Οι αυτοκινητιστές εκφράζουν επίσης προβληματισμό για τη διάταξη που προβλέπει αξιολόγηση μέσω QR Code ενώ έχουν προαναγγείλει σε βάθος χρόνου, σε όλη τη χώρα, χωρίς ακόμα να έχουν προσδιοριστεί χρονικά, κινητοποιήσεις σε αεροδρόμια, λιμάνια και κεντρικούς δρόμους.